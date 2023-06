Elettriche a fuoco, tra fake-news e realtà

Elettriche a fuoco: esistono statistiche precise per capire l’entità del fenomeno, al di là delle leggende metropolitane? È la domanda di Roberto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Elettriche a fuoco, esistono dati ufficiali dei Vigili del Fuoco, con le casistiche?

“Ho una domanda da farvi. Proprio oggi, parlando con persone incontrate in strada ho trovato gente che continua a ribadire che ci sono molte auto elettriche che prendono fuoco. Sarebbe interessante avere un elenco completo di queste casistiche. Con giorno e possibilmente ora, ma soprattutto se a causa di un incidente, fermo in parcheggio o in ricarica. Analogamente, sarebbe utile un raffronto con le termiche. Tutti questo sarebbe interessante rapportarlo in base al parco auto circolante. Immagino che una base-dati ufficiale gestito dai Vigili del fuoco esista già e mi chiedevo come consultarla“. Roberto

Ascoltiamo le autorità, non gli influencer a caccia di qualche clic

Risposta. Sta nascendo una sorta di psicosi su questa storia delle auto elettriche che prenderebbero fuoco, ma in realtà al momento non ci sono statistiche a dimostrarlo. O almeno non ne hanno fornito i Vigili del Fuoco, che sono i più titolati a studiare e documentare il fenomeno. Ci sono molte fake-news, queste sì, messe in giro ad arte per raccogliere qualche clic. Come quella che è stata pubblicata su Tik-Tok un mesetto fa e che riproduciamo qui a sinistra. Si parla di auto elettrica esplosa, quando in realtà si trattava di un camioncino carico di bombole di ossigeno (grazie a Massimiliano che ce l’ha segnalata). Nel frattempo vanno a fuoco un sacco di auto termiche, ma la cosa non fa notizia. L’ultima è la macchina con cui viaggia Nicola Fratoianni, esponente della Sinistra in Parlamento. Comunque: la sicurezza è una priorità e saremo tempestivi nel fornire tutte le notizie al riguardo, come accaduto pochi giorni fa nel caso della Zoe in fiamme nel trevigiano.