Mi preoccupa il rischio incendio, cosa posso fare?

Luca si preoccupa del rischio incendio. Ha fatto tutto quel che prescrive la legge per ricaricare in sicurezza in garage, con una wallbox. Ma vorrebbe ulteriori garanzie. Ricordiamo che potete inviarci le vostre domanda scrivendo a info@vaielettrico.it.

“Buongiorno,

sono il possessore di una ID.3 che ricarico prevalentemente tramite wallbox in condominio.

Ora, pur rassicurato sulla sicurezza delle auto elettriche relativa al rischio incendio, vorrei sapere in base a cosa può capitare che vadano a fuoco in fase di ricarica o di parcheggio.

Sono a posto dal punto di vista normativo e ho fatto anche installare un rilevatore di fumo nel box, ma vorrei sepere se vi sono altri accorgimenti che si possano attuare per ridurre ulteriormente il rischio.„ Luca Sturaro

Il rischio incendio è molto basso

Risposta-Le statistiche ci dicono che il rischio incendio di un’auto elettrica è molto inferiore a quelle di un’ auto termica. I dati più aggiornati vengono dagli Stati Uniti, dove il National Transportation Safety Board, Bureau of Transportation Statistics e National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha raffrontato i casi di incendio per diverse motorizzazioni. Le auto a motore termico hanno la probabilità di incendiarsi in 1.530 casi ogni 100.000 vendute; le auto elettriche solo 25 volte ogni 100 mila. In totale NHTSA ha rilevato solo 52 incendi, anche se tutti sono stati molto pubblicizzato dai media. Tuttavia, fa notare l’autorità americana, l’anzianità media del parco auto termico è molto superiore e un confronto statistico sarà più attendibile solo fra una decina d’anni.

In nessun Paese, che ci risulti, sono stati introdotti divieti al ricovero di auto elettriche nelle autorimesse e nei garages. Anche in Italia le direttive dei Vigili del Fuoco non prevedono per le auto elettriche disposizioni specifiche.

Il “Thermal runway”? Difetti di fabbricazione

Le uniche prescrizioni riguardano la ricarica. Deve sempre essere effettuata con impianti fissi e progettati da un professionista accreditato se le autorimesse ospitano più di 10 veicoli e sono quindi tenuti a rispettare la normativa Prevenzione incendi.

Dal lato vettura, che è quello che la preoccupa, i casi di incendio spontaneo del pacco batteria in fase di ricarica o addirittura solo in sosta (il cosiddetto “thermal runway”) si contano sulle dita di una mano. Si è sempre trattato di difetti di fabbricazione, subito identificati dai costruttori che hanno richiamato immediatamente i modelli coinvolti. I produttori di celle batterie sostengono che la probabilità di un cortocircuito in una cella è di una su 10 milioni. i difetti possono riguardare anche la progettazione dei pacchi batteria, l’assemblaggio, il sistema di controllo BMS. Casi eclatanti quelli della Chevrolet Bolt o della Hyundai Kona, ritirate in decine di migliaia di esemplari. Non risultano inconvenienti o ritiri per le VW ID3.

Un pò di buon senso se si presentano anomalie

Venendo alla sua domanda, se vi siano accorgimenti particolari da adottare, risponderemmo di no.

Il rischio d’incendio di un’auto elettrica “a riposo” è statisticamente irrilevante e qualsiasi misura per contrastarlo sarebbe troppo onerosa per essere giustificata. Sono allo studio sofisticati sistemi di monitoraggio da remoto di ogni singola cella attraverso il BMS, applicabili però solo al testing professionale.

Come ovvio, è consigliabile tener d’occhio il corretto funzionamento della vettura e allertarsi immediatamente se si manifestano anomalie. Nel qual caso potrebbe tornare utile l’esempio di Generl Motors che, in attesa di capire quale fosse il problema delle sue Chevy Bolt, consigliò ai proprietari di parcheggiare all’aperto e a 15 metri almeno da altre vetture. Ma questo è solo buon senso.

