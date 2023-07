eBike, in California potrebbe diventare obbligatoria la patente

Un disegno di legge in discussione potrebbe rendere obbligatoria una speciale patente per guidare le eBike in California.

Quando regole che ci sembrano un po’ esagerate giungono dagli Stati Uniti, “la terra dei liberi”, arrivano ancora più stonate alle nostre orecchie. Ecco quindi che la notizia di una patente obbligatoria per poter guidare le eBike sta facendo discutere ancora prima che prenda una forma definitiva.

Per ora l’“Assembly Bill 530” è una semplice proposta di legge, ma è comunque espressione di un problema latente, o almeno di un fenomeno percepito come tale.

Pare che in California siano sempre di più i giovani che scelgono le eBike come l’unico mezzo di trasporto privato per muoversi in città. Questo significa che, ad oggi, molti utenti della strada non conoscono il Codice delle Strada. Questo – secondo i promotori della legge – rappresenta un pericolo per loro stessi e per gli altri. Le eBike infatti sono mezzi che per dimensioni e velocità sono quasi comparabili ai ciclomotori. La velocità massima consentita infatti negli Stati Uniti arriva a 20 miglia orarie, più di 32 chilometri orari. Un’andatura di tutto rispetto, sufficiente per rappresentare un reale pericolo se non gestita correttamente.

Cosa dice la proposta di legge?

L’“Assembly Bill 530” verte principalmente due punti. Il primo è l’introduzione di una patente obbligatoria per tutti gli utenti che non ne abbiamo già un’altra (per auto o moto, per esempio). Per ottenere la licenza sarebbe necessario sostenere online una prova scritta che attesti la conoscenza del codice della strada. Parallelamente verrebbero attivati corsi di formazione e collaborazioni con organizzazioni come il DMV (Department of Motor Vehicles) e la California Highway Patrol.

Il secondo punto, certamente più condivisibile, è quello che introdurrebbe il divieto di utilizzo delle eBike ai minori di 12 anni. Su questo c’è poco da dire, semplicemente si fissa un limite per poter guidare quello che, come abbiamo detto, è un vero e proprio mezzo di trasporto.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-