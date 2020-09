E-bike fuoristrada in città. Sembra questa l’ultima tendenza tra i costruttori di biciclette a pedalata assistita.

Negli ultimi giorni sono stati presentati due diversi modelli che consentono di girare in strada e di concedersi allo stesso tempo escursioni su sterrati di media categoria.

È il caso dell’italiana Vent che finalmente mette in vendita la sua prima creazione elettrica. Si tratta di LDV500. L’avevamo vista a Eicma 2019. La prima e-bike prodotta dalla storica casa motociclistica. Ma lo stesso ragionamento lo ha fatto l’americana Trek che con Powerfly FS 2021 mette sul tavolo il proprio jolly.

Già perché nessuno vieta a una full suspension, di solito dedicata a chi fa enduro, downhill o comunque sport a un certo livello, di girare in città. Anche perché una bici ben ammortizzata aiuta sull’asfalto sconnesso (sempre più presente ovunque) e può rigiocarsi nel fine settimana. Utile per un trail leggero. Ecco l’idea di Trek, che con Powerfly 2021 lancia una e-bike per questo tipo di esigenze.

E-bike fuoristrada in città: Trek

Una full dunque, ma con una configurazione del telaio particolare. Con l’ammortizzatore spostato dietro il tubo della sella, e con escursioni di 120 mm all’anteriore e 100 mm al posteriore. Per la parte elettrica la scelta è il motore Bosch nella sua ultima versione. Si tratta del Performance CX, accompagnato dalla batteria da 625 Wh, o in alternativa dalla più leggera 500 Wh. La batteria si estrae dal lato del telaio, e può essere ricaricata sia internamente che esternamente.

Esigenze diverse e dunque configurazioni varie. La Powerfly FS è disponibile in molte varianti. Quando leggete “Equipped” significa che ha anche parafango e portapacchi. La top di gamma è la Powerfly FS 9 Equipped con forcella RockShox Gold 35 RL. Ammortizzatore RockShox SIDLuxe Select+, e cambio Shimano XT. In questa configurazione la batteria è quella da 625 Wh. La bici ha in dotazione anche la luce frontale, Supernova Mini 2, 5-21V LED, e posteriore, Supernova E3 Mini-2 rear light LED. Disponibile nelle taglie da XS a XL, prezzo 6.659 euro.

Con tante configurazioni diverse a disposizione però si può anche scendere ai 4.099 euro della Powerfly FS 4 con batteria PowerTube 500. Per questo motivo il consiglio è visitare il sito di Trek per scegliere la e-bike più giusta alle esigenze di ognuno.

E-bike fuoristrada in città: Vent

Nel frattempo è finalmente disponibile la prima e-bike di Vent, che abbiamo visto per la prima volta lo scorso anno a Eicma 2019, sotto forma di concept. La LDV500 viene realizzata in due versioni differenti, la “The Beauty” e la “The Beast”. La prima molto moderna e dinamica, pensata per utenti giovani. La seconda invece realizzata per persone sportive e specializzate nell’utilizzo della bici. Si tratta di una e-bike nuova, con una doppia natura, in grado di muoversi sia in città che in prati e boschi.

La nuova Vent LDV500 monta un telaio monoscocca in fibra di carbonio a doppia culla, una soluzione mai vista prima. Inedito anche il sistema di ammortizzazione TST che viene introdotto direttamente nel telaio. Il motore Brose Drive S Mag è abbinato a una batteria Brose di ultima generazione integrata nel telaio. Le prestazioni della nuova e-bike la pongono ai vertici della categoria. Le due bici vengono lanciate in limited edition realizzata in sole 120 unità ognuna. Il prezzo di listino è di 12.390 euro.