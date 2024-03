eBike cargo Gocycle: le prime CXi e CX Plus pronte alla vendita

Le eBike cargo Gocycle CXIi e CX Plus sono realtà. Annunciate a febbraio, da oggi possiamo vedere le immagini dei primi modelli pronti per la vendita on-line

Gocycle, l’azienda britannica di eBike fondata da Richard Thorpe ex designer di automobili della McLaren, ha appena lanciato ufficialmente la coppia di modelli CXi e CX Plus. Una nuova eBike cargo pensata per la famiglia.

eBike cargo Gocycle con Halo

Le primi indiscrezioni erano uscite lo scorso mese di febbraio e adesso possiamo vedere meglio le prime immagini di pre-produzione dei due modelli di eBike cargo Gocycle. Inoltre il dossier si arricchisce di alcune delle configurazioni di accessori disponibili al momento del lancio, incluso l’innovativa barra protettiva HaloCX ispirato alla F1 su misura per i passeggeri più piccoli. In tutto e per tutto simile all’anello usato sulle monoposto da corsa, ma applicato al seggiolino posteriore.

Richard Thorpe, progettista e fondatore di Gocycle, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di condividere le prime immagini dei modelli CXi e CX+ di pre-produzione in fase di valutazione e test. In Gocycle cuciniamo con ingredienti diversi, con la nostra filosofia OneDesignDNA che attraversa il cuore di ogni modello. Immediatamente riconoscibile come Gocycle, la nuovissima CXi utilizza il nucleo di innovazioni brevettate di Gocycle, come le nostre Pitstopwheels montate lateralmente, il telaio monoscocca Gocycle ispirato alla F1, la trasmissione Cleandrive chiusa e il cablaggio interno”.

Leggere e sicure, facili da trasportare

I tre aggettivi sui quali punta Thorpe sono: “Leggero, portatile e divertente”. Riconoscendo che le cargo eBike in circolazione, seppur molto utili alle famiglie, peccano sul versante del peso e della maneggevolezza. Per ovviare a questi problemi Gocycle informe eBike cargo della linea CX pesano 23 kg, con una portata fino a 190 kg di carico totale.

Per la maneggevolezza si è studiato un manubrio unico chiamato Flofit che promette comfort e controllo elevati. Flofit può essere adattato alle esigenze specifiche dei ciclisti inclusi portata e angolo di presa. Il manubrio può anche essere piegato per una maggiore comodità durante il trasporto o quando si ripone.

Flofit promette di adattarsi alle esigenze del guidatore che preferisca una posizione di guida eretta o uno stile di corsa in avanti. È infatti regolabile in portata, altezza, angolo di presa, oltre a fornire molteplici posizioni della mano e controlli con la punta delle dita.

La tecnologia in attesa di brevetto si trova tutta all’interno del corpo del manubrio che include un punto di montaggio Quad Lock opzionale. Un bullone fornisce un facile accesso per la regolazione e la messa a punto dei freni. Disponibile esclusivamente sul modello halo Gocycle CX+. La trasmissione a cinghia nel mozzo Shimano Nexus a 5 velocità usa una cinghia in carbonio Gates CDX integrata con il sistema Cleandrive brevettato di Gocycle.

eBike cargo Gocycle: grande carico

Il ponte posteriore delle Gocycle CX è compatibile con i seggiolini per bambini e gli accessori MIK. Disponibile legno premium di ciliegio e teak opzionale. Inoltre va ricordato che le cargo eBike della gamma sono tutte pieghevoli per essere trasportabili e riponibili in poco spazio.

Persino il cavalletto centrale retrattile a doppia gamba è una sfida per l’azienda di Thorpe. Infatti quello montato sulla eBike cargo è brevetto Gocycle e comunque assicura che sarà in grado di sopportare il peso di tutti i 190 kg di portata massima. Inoltre, come anticipato in precedenza, la grande novità è il sistema di sicurezza HaloCX. “Realizzato in fibra di carbonio, è leggero ma incredibilmente resistente. Senza spigoli vivi o giunti saldati, morbido da impugnare e da sentire, è un mix perfetto di sicurezza e divertimento”. Spiega ancora il realizzatore Richard Thorpe.

Costi e tempi di consegna

Le prime eBike cargo Gocycle CXi e CX+ saranno prodotte in piccole quantità al momento del lancio, collocandole “tra le bici elettriche più esclusive al mondo”. Il prezzo è allo stesso modo esclusivo. Infatti la Gocycle CXi avrà un costo di lancio di sarà di 6.999 euro. La versione Halo CX+, dotata del nuovo pionieristico manubrio Flofit, sarà disponibile a partire da 7.999 euro. Chi è interessato all’acquisto in anteprima può effettuare un deposito completamente rimborsabile di 499 euro a questo link entro la fine di aprile. Prime consegne previste da settembre 2024.

