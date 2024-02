Cargo eBike Gocycle CX: leggera e pieghevole

Cargo eBike Gocycle Cx è pieghevole e pesa 23 kg in tutto. Design accattivante, motore nel mozzo anteriore e un manubrio iper tecnologico ne fanno una bici unica nel suo genere. In pre-order adesso, consegne a settembre 2024

Gocycle, l’azienda britannica di eBike fondata da Richard Thorpe ex designer di automobili della McLaren, ha appena svelato una nuova cargo eBike pensata per la famiglia. Si tratta in realtà di una coppia di modelli CXi e CX Plus che hanno alcune differenze sostanziali e colori vivaci. Quello che salta subito all’occhio è il nuovo manubrio di cui questa cargo pieghevole è dotata.

Il modello CX Plus infatti è dotato di un manubrio unico chiamato Flofit che promette comfort e controllo elevati. Flofit può essere adattato alle esigenze specifiche dei ciclisti inclusi portata e angolo di presa. Il manubrio può anche essere piegato per una maggiore comodità durante il trasporto o quando si ripone. “Regolabile in portata, angolo di presa, offre molteplici posizioni delle mani e, naturalmente, pieghevole”. Secondo quanto dichiarato da Thorpe stesso.

Cargo eBike Gocycle come una formica

Gocycle informa inoltre che la CX pesa 23 kg, moltissimo meno di una cargo eBike tradizionale, ma può supportare fino a 220 kg di carico totale. Persino il cavalletto centrale retrattile a doppia gamba è una sfida per l’azienda di Thorpe. Infatti Gocycle è in attesa del brevetto su quello montato sulla CX e comunque assicura che sarà in grado di sopportare il peso di tutti i 220 kg di portata massima. Quello del carico è una grande sfida che, a queste condizioni, metterebbe la cargo eBike Gocycle persino un gradino sopra la Muli Motor di cui ci siamo occupati di recente.

Le dolenti note, se così possiamo chiamarle, arrivano quando analizziamo il propulsore delle cargo eBike Gocycle CXi e Cx Plus. Infatti entrambi gli allestimenti montano una batteria rimovibile da 375 Wh (10,4 Ah / 36 V) che si carica in 3/4 ore con un’autonomia dichiarata “fino a 80 km” dal motore del mozzo anteriore. Negli Stati Uniti il motore sarà da 500 W con una velocità massima di 20 miglia all’ora, mentre scenderà al mix standard di 25 km/h e 250 W per noi europei. La potenza insomma non è al massimo come visto in altre situazioni.

Allestimento e materiali

Il ponte posteriore in legno (disponibile in ciliegio o teak) su CXi e CX Plus è compatibile con gli accessori MIK, inclusi seggiolini per bambini, trasportini per animali, borse laterali e, infine, un sistema Halo ispirato alla F1 di Gocycle per proteggere i bambini. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, il telaio è un mix di lega di alluminio nella parte anteriore e fibra di carbonio nella parte posteriore. C’è anche una ruota e una forcella in fibra di carbonio.

I freni a disco idraulici anteriori e posteriori aiutano a fermare con sicurezza i pneumatici da 20 x 2,4 pollici. La trasmissione è sostenuta da un sensore di coppia per una pedalata assistita più intuitiva, un mozzo Shimano Nexus a cinque velocità con cambio predittivo di Gocycle e una trasmissione a cinghia in carbonio Gates CDX. Come sa chi conosce Gocycle le eBike di casa non sono economiche e CXi e CX Plus non faranno eccezione.

Costi elevati come tradizione

Il modello Plus dotato di alcuni aggiornamenti come il manubrio Flofit e il portapacchi posteriore in legno sarà disponibile al costo di 7.999 euro. Per quanto riguarda il modello base CXi invece basteranno 1.000 euro in meno. Entrambi i modelli sono in pre-order sul sito con una caparra di 500 euro da versare subito e consegna prevista a settembre 2024.

