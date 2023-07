E-mob nautica, sul Lago di Como (13 e 14 ottobre)

Si chiama E-mob nautica il nuovo evento dedicato alla nautica elettrica. Appuntamento sul Lago di Como il 13 e 14 ottobre 2023.

Questa prima edizione si terrà nella Tremezzina e sarà ospitata tra il Grand Hotel Tremezzo e i giardini del Parco Civico Teresio Olivelli.

L’evento e_mob che si tiene tradizionalmente a Milano si sposta, quindi, per la parte nautica sul lago (nel capoluogo lombardo si svolgerà il tradizionale appuntamento dedicato alla mobilità terrestre dal 7 al 10 ottobre 2023).

L’organizzazione scrive nella prima mail di presentazione che “Il nuovo format, dedicato alla nautica elettrica, sarà una vetrina per i cantieri, gli artigiani e più in generale tutti gli operatori e gli appassionati della nautica del panorama nazionale e internazionale, con l’obiettivo di diventare il punto focale per lo sviluppo dell’intero settore“.

Il lago di Como, si punta anche sul paesaggio

Vaielettrico ha scritto da tempo e spesso del Lago di Como, leggi qui, l’eletric lake.

Gli organizzatori puntano sugli elementi naturali e paesaggistici. “Una cornice incantevole, una location di fama mondiale, simbolo di raffinatezza e una destinazione ambita per coloro che cercano uno scenario unico e un paesaggio straordinario dal punto di vista storico e naturalistico“.

Per chi è interessato ad esporre può scrivere alla mail di contatto.

