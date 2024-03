E-GAP Station, si parte da Brescia

E-GAP ha presentato a Brescia E-GAP Station, prima stazione urbana di ricarica elettrica in Italia basata su tecnologie di energy storage integrate.

Il nuovo progetto E-GAP Station sarà replicato in altre città in Italia e all’estero a partire da questa primavera. Sono sei i punti di ricarica disponibili in questa stazione, di cui due in DC con una potenza massima di 150kW e quattro in AC con una potenza massima di 22kW.

L’energia utilizzata, proveniente dalla soluzione di storage E-GAP Fast, viene gestita tramite un software di smartcharging che controlla, distribuisce ed adegua l’offerta in base alla domanda effettiva, garantendo al cliente un servizio sempre accessibile e ad alta potenza

L’E-GAP Station presenta al suo interno anche un’area lounge confortevole e funzionale, che offre ai clienti la possibilità di trascorrere il tempo rilassandosi o lavorando, mentre attendono il completamento della ricarica dei loro veicoli elettrici.

E-GAP Station si aggiunge alla vasta gamma di soluzioni di ricarica elettrica off-grid di E-GAP. Tra queste E-GAP Fast, la colonnina semi mobile di ricarica elettrica ultrafast con batteria integrata, realizzata da E-GAP Engineering e firmata da Pininfarina (leggi).

A questa si aggiunge E-GAP Delivery Fast, il van di ricarica 100% elettrico (leggi) e E-GAP Trolley, un sistema di ricarica portatile con batteria integrata capace di fornire un’autonomia di circa 25 km in 30 minuti.

Giarda il VIDEO e LEGGI ANCHE: E-GAP, uno stock di energia per la ricarica flessibile

«E-GAP Station contribuisce alla trasformazione delle città in Smart City e rappresenta un passo avanti verso una mobilità sempre più accessibile e sostenibile, in linea con gli obiettivi Net Zero richiesti dall’Europa» ha dichiarato Eugenio de Blasio, Fondatore e Presidente di E-GAP.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–