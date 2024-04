E’ fatta. Yamaha si prende Torqeedo

Operazione conclusa. Dopo due mesi dalle prime notizie oggi Torqeedo, leader mondiale dei motori elettrici marini, annuncia la sua acquisizione da parte di Yamaha Motor.

Il passaggio da Deutz subentrato al fondatore Ballin

Accordo concluso con l’acquisto di azioni dal produttore tedesco di motori Deutz AG che nel 2020 aveva acquisito Torqeedo dal fondatore Christoph Ballin. L’operazione segna una svolta nella strategia marina di Yamaha Motor, produttore finora presente nel settore con pochi e piccoli motori elettrici fuoribordo. Oggi la multinazionale mira a raggiungere la neutralità energetica nel settore marino e lo sviluppo di una linea di propulsione elettrica .

“Con Yamaha Motor, abbiamo un forte partner strategico al nostro fianco per promuovere insieme la mobilità elettrica sull’acqua. Questa fusione ci offre nuove opportunità per rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato in crescita dei sistemi di motori elettrici per barche e per plasmare il futuro della nautica in modo sostenibile insieme“. Parole di Fabian Bez, Ceo di Torqeedo.

Yamaha punta sulla mobilità elettrica sull’acqua

L’acquisizione permette ad Yamaha Motor di aumentare la propria competitività nel settore. L’azienda giapponese potrà contare sull’esperienza di Torqeedo.

VIDEO: La nostra prova con Yamaha

“Con l’acquisizione di Torqeedo, leader del mercato globale per la mobilità elettrica sull’acqua, stiamo facendo il passo successivo nella nostra strategia CASE marine per il 2024. Gli anni di esperienza di Torqeedo ci forniscono un supporto esperto nel guidare l’elettrificazione delle nostre applicazioni marine e per fornire un contributo importante a un’industria marittima a emissioni zero“.

Parole di Toshiaki Ibata, senior executive officer, direttore generale della filiera marittima di Yamaha Motor.

Alcuni dati su Torqeedo: quasi due decenni di esperienza e oltre 250 brevetti per motori elettrici nonché impianti di produzione in serie e ampie risorse umane sulla ricerca, che “l’azienda intende ora utilizzare per sviluppare motori per barche insieme a Yamaha Motor“.

