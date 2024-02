Due versioni per Citroen C3: i prezzi

Due versioni per Citroen C3: la marca francese ha pubblicato il Listino ufficiale, anche se ancora incompleto dei dati tecnici. Primo prezzo confermato a 23.900.

Due versioni per Citroen C3, la YOU e la MAX

Le versioni per ora sono due. Oltre alla entry level YOU, la più spartana a 23.900 euro meno incentivi, c’è la MAX, a 28.400. Anch’essa ovviamente soggetta a bonus statale. E che bonus. Se le anticipazioni dei giorni scorsi verranno confermate, si porrebbe arrivare fino a 13.500 euro, per chi rottama una vecchia auto fino a Euro 2 e ha un reddito ISEE entro i 30 mila euro. Portando il prezzo vero a poco più di 10 mila euro. Il listino messo in rete contiene tutti i dati relativi a dimensioni, ingombri e accessori. I dati tecnici erano già noti. ll motore ha una potenza di 83kW/113cv, mentre la batteria LFP da 44kWh garantisce un’autonomia di circa 320km (poco più della 500e). Con la ricarica rapida a corrente continua da 100 kW impiegherà 26 minuti per ricaricare dal 20 all’80%. In corrente alternata la stessa operazione richiederà 4h10, utilizzando una potenza di 7kW, o 2h50 se è disponibile una potenza di 11kW. La e-C3 avrà entro il 2025 una versione più economica, solo per la città, con autonomia 200 km e prezzi da 19.990 euro.

I connotati precisi, a prova di garage: 4 metri di lunghezza

L’abitacolo è decisamente più spazioso rispetto al modello precedente a benzina. Nonostante l’auto sia solo 19 mm. più lunga e 6 mm. più larga. La nuova e-C3 è lunga 4.015 mm, larga 1.755 mm e alta 1.570 mm.. Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore. Come elettrica primo-prezzo, la nuova C3 si pone in concorrenza diretta coi modelli meno costosi, anzitutto la Dacia Spring (che parte da 21.450 euro) e la Renault Twingo (23.050). Ma con un’autonomia decisamente più convincente e tempi di ricarica non paragonabili, vista la possibilità di utilizzare le colonnine DC. A giorni sapremo tutto anche della sua principale rivale, la nuova Renault 5, che verrà svelata il 23 febbraio.