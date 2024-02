Che esagerazione 13.500 euro di bonus alle elettriche: Alessandro, un lettore, è scandalizzato per l’entità degli incentivi in arrivo: “Cifre immorali”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Che esagerazione… / Un altro regalo ai furbetti che non pagano le tasse?

“Ho letto sul vostro e su altri siti la decisione del governo di concedere incentivi fino a 13.500 euro per l’acquisto di un’auto elettrica. Premetto che non ho nulla contro le auto elettriche e che non escludo prima o poi di acquistane una. Però trovo esagerato, se non immorale, che si spendano soldi pubblici in questa misura. Già si potrebbe discutere sull’opportunità di incentivare l’acquisto di una macchina. Ma la cosa peggiore, secondo me, è che l’entità di questo incentivo è legato al reddito ISEE, con forti maggiorazioni se non si superano i 30 mila euro. Il ministro Adolfo Urso non sa quanti sono in Italia i liberi professionisti e i commercianti che denunciano redditi sotto questa soglia? Dopo l’obbrobrio del 110%, che è servito soprattutto a ristrutturare gratis i palazzi di lusso, vogliamo anche regalare l’auto a gente che non paga le tasse? Povera Italia...“. Alessandro Ranieri

Rottamando una vecchia auto, la Spring passerebbe da 21.450 a 7.950 euro…

Risposta. Aspettiamo di vedere il testo finale della norma per giudicare. Anche a noi 13.500 euro sembrano una cifra un po’ esagerata. Come abbiamo già scritto, significa tagliare il prezzo di una citycar elettrica come la Dacia Spring da 21.450 euro a 7.950 euro. Con uno sconto (a carico dello Stato) del 63%. La Fiat 500e (nella versione meno costosa) passerebbe da 29.950 a 16.450. Tutto questo rottamando una vecchia auto fino a Euro 2. Se abbiamo capito bene, poi, il limite di prezzo per avere lo sconto resterebbe fermo a 35 ila euro più IVA, 42.700 euro di listino. Giusto aiutare chi ha redditi contenuti, ma in questo caso il limite di prezzo dovrebbe essere più stringente. Par di capire che il Governo, anche a fronte delle sollecitazioni di Stellantis a spingere un settore che solo in Italia non riesce a decollare, abbia deciso di passare alle maniere forti. Ma certo fa effetto vedere che qui si decida di adottare una politica così di manica larga proprio nell’anno in cui la Germania ha azzerato gli incentivi all’elettrico.