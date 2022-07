Deluso dal metano: a questi prezzi non ha più senso

Deluso dal metano: Francesco, un lettore genovese, ha acquistato un’aroma a gas 4 mesi fa e da allora i prezzi si sono impennati. Vaielettrico risponde.

Deluso dal metano: ho comprato un’Arona…

“Sono un cliente del metano di Genova. Ho fatto l’acquisto a marzo 2022 di un Seat ARONA a metano, in quanto ero convinto di usare un mezzo che serviva a non produrre gas nocivi per la nostra salute. Purtroppo adesso sono in una situazione critica e non posso fare km per il costo elevato e addirittura per la chiusura dei distributori. Se gentilmente mi darete risposta ve ne sarei grato. Distinti saluti. Francesco Cambiaso, Genova

I metanisti? figli di un dio minore

Risposta. Figli di un dio minore. Così si possono definire gli automobilisti che hanno scelto il metano per le loro macchine. Per decenni è stato promesso loro che si sarebbe costruita una capillare rete di distributori in tutta Italia, promessa disattesa. E ora la beffa finale di prezzi al kg che continuano a salire in modo del tutto abnorme. Secondo Assogasmetanio parliamo addirittura di un rincaro di otto volte nel giro dell’ultimo anno, anche se i prezzi variano molto da distributore a distributore. Recentemente un lettore marchigiano ci ha scritto che il pieno del gas per la sua Panda Natural Power è passato da 12 a ben oltre 30 euro. È chiaro che a questi livelli non c’è più nessuna convenienza. E gli italiani se ne sono resi conto, come dimostrano anche i dati sulle vendite di auto nuove a metano, crollate da 20 a 7 mila unità nel primo semestre dell’anno.

Deluso dal metano: che cosa aspettarsi?

Che cosa aspettarsi ora? Assogasmetano ha chiesto un nuovo intervento del governo, dopo un primo aiuto concesso a inizio maggio con l’azzeramento dell’accisa per metro cubo e la riduzione dell’Iva dal 22% al 5%. Ma gli operatori del settore non si fanno troppe illusioni. Il metano per autotrazione non ha il peso politico (e la visibilità mediatica) che hanno settori di consumo come la benzina (o il gasolio) o l’energia elettrica. O lo stesso metano per uso domestico. Nel frattempo i distributori chiudono, rendendo ancora più complicata la vita per chi viaggia a metano. E i grandi gruppi, come Volkswagen, annunciano di non considerare più strategico il metano nei propri piani futuri. Non è un bel panorama, come dimostrano gli sfoghi di altri lettori, ed è un vero peccato.