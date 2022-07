Prezzi folli per il metano: “Rischio chiusura totale”

Prezzi folli per il metano, aumentati di 8 volte in un anno. “Così si rischia la chiusura totale dei distributori”, è il grido di allarme di Assogasmetano.

Prezzi folli per il metano: aumentati di 8 volte in un anno

l’azzeramento dell’accisa e il taglio dell‘Iva al 5%, decisi dal governo a inizio maggio. Sul tema dei prezzi crescenti del gas naturale, Assogasmetano lancia l’ennesimo allarme: “Di fronte a questa escalation, il settore si troverà fuori mercato e rischierà la chiusura“. In questi giorni, ricorda l’Associazione, le quotazioni internazionali del gas, anche a seguito del taglio delle forniture dalla Russia, hanno ripreso purtroppo a galoppare. Attualmente i prezzi che gli operatori del settore metano auto sdevono affrontare sono circa otto volte quelli di un anno fa. E le previsioni non fanno ingtravvedere un ridimensionamenti, almeno nel breve periodo. “Anche il recente tentativo del Governo di arrivare ad un accordo in sede comunitaria, teso a stabilire un tetto al prezzo del gas, è fallito. E la discussione sul tema è stata rimandata all’autunno”, lamenta Assogasmetano. Non sono bastatie il taglio della inizio maggio. Sul tema dei prezzi crescenti del gas naturale, Assogasmetano lancia l’ennesimo allarme: “Di fronte a questa escalation, il settore si troverà fuori mercato e rischierà la chiusura“. In questi giorni, ricorda l’Associazione, le quotazioni internazionali del gas, anche a seguito del taglio delle forniture dalla Russia,. Attualmente i prezzi che gli operatori del settore metano auto sdevono affrontare sono circa otto volte quelli di un anno fa. E le previsioni, almeno nel breve periodo. “Anche il recente tentativo del Governo di arrivare ad un accordo in sede comunitaria, teso a stabilire un tetto al prezzo del gas, è fallito. E la discussione sul tema è stata rimandata all’autunno”, lamenta Assogasmetano.

“Presto obbligati a ritoccare pesantemente i listini. E così…”

Che cosa aspettarsi, dunque? “Gli operatori della distribuzione stradale, che da oltre un anno subiscono questa situazione, si troveranno presto obbligati a dover ritoccare pesantemente i prezzi“, lamenta Assogasmetano. “Ma poi, se non si troverà presto una soluzione, saranno costretti a chiudere le stazioni di rifornimento. …Oltre al pesantissimo danno per gli operatori dell’intera filiera, ciò si tradurrebbe in un enorme danno per automobilisti e autotrasportatori che hanno scelto il gas naturale”. Una soluzione un tempo considerata economica ed ecologica e che ora sembra avere perso entrambe queste caratteristiche. Il Presidente di Assogasmetano, Flavio Merigo, bussa di nuovo alla porta del governo, auspicando in un intervento immediato e urgente, da parte del Governo. L’alternativa è “l’annichilimento di un settore che tanto ha fatto ed ancor di più potrà fare nei prossimi anni per la transizione ecologica. Essendo, di fatto, il ponte verso l’uso del biometano e dell’idrogeno nei trasporti“. Elettrico? Non pervenuto.

——————————————————————————————