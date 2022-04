Lo sfogo di un metanista: non conviene più, addio

Lo sfogo di un metanista: Diego, lettore bresciano, non trova più convenienza nel viaggiare a gas. Suo malgrado, pensa che la prossima auto sarà diesel. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Un metanista si sfoga: ormai per i rifornimenti si spende una follia

“S crivo perché, come tanti di voi, sono costretto a spendere una follia per i rifornimenti. Sono un “metanista” da più di trent’anni. Percorro tanti km e il metano ha sempre rappresentato una scelta etica ed economica. Sono tra gli automobilisti che studiano percorsi per viaggiare perché il metano, come sapete, non è di facile reperibilità. Soprattutto durante i festivi. Tanta fatica, ma rispetto per l’ambiente e convenienza. Ora il metano è passato da 0.90 euro al kg a 2.5 euro al kg, la situazione è paradossale. Conviene di più andare a benzina anziché fare metano! Basta code e tragitti studiati, ma spreco e inquinamento. Alla faccia dell’amato ambiente. Dico spreco perché in Lombardia si sono investiti miliardi per convertire flotte di bus e creare punti di rifornimento che funzionano. Ora sono deserti. Abito a Brescia, città tra le più inquinate d’Europa. Dopo anni di sensibilizzazione è meglio, per il portafoglio, viaggiare a gasolio e a benzina! Ora che devo cambiare auto dovrò prenderla a gasolio perché non riuscirei ad effettuare rifornimenti in elettrico. Lo trovo assurdo. Chiedo una vostra opinione “ . Diego Mutti.

Ma al metano nessuno dà una mano: perché?

Risposta. Non sono solo i "metanisti" ad essere disperati: abbandonati dai clienti, anche i distributori di gas per auto sono sul piede di guerra. Alcuni hanno già addirittura chiuso, mentre le Associazioni di settore hanno proclamato una serrata di tre giorni, dal 4 al 6 maggio. In effetti è singolare che il governo abbia ridotto il prezzo di benzina e gasolio di oltre 30 centesimi al litro senza muovere un dito per il metano. Per decenni il gas è stato presentato come la soluzione più ecologica, con decine di iniziative promosse da Fiat e Snam, appoggiate dai vari ministeri. E molti italiani hanno comprato macchine a metano convinti di coniugare, come scrive Diego, "rispetto per l'ambiente e convenienza". Ora sono stati abbandonati a se stessi. Mentre a noi sembra che la richiesta di Assogasmetano di ridurre l'IVA dal 22 al 5% sia ragionevole. Almeno in via transitoria, finché dura questa emergenza prezzi che deriva dalle quotazioni internazionali del gas.

