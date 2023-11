Controcanto: tutti i benefici del mercato libero

In base ai dati Arera il mercato libero ha permesso di ridurre i costi per gli utenti che l’hanno scelto del 30% circa. Lo dice Diego Pellegrino, portavoce di A.R.T.E. Associazione di Reseller e Trader dell’Energia commentando la decisione del Governo di non prorogare il cosiddetto regime di maggior tutela.

Il mercato libero «produrrà, a nostro avviso, un notevole vantaggio per tutti» scrive Pellegrino. I dati diffusi da Arera, infatti «smentiscono molte fosche previsioni».

Sul mercato libero costi giù del 30%

Secondo quanto dichiara il portavoce di A.R.T.E «a partire dal 2019 si è determinata una vera e propria inversione di tendenza dei prezzi medi finali applicati ai clienti finali domestici con una evidenza particolare in corrispondenza del 2022. All’indomani dell’impennata dei valori delle materie prime, quando il prezzo medio totale dei clienti domestici del mercato libero, al netto delle imposte, è stato di 281,80 euro/MWh, a fronte dei 402,50 euro/MWh di quello del mercato tutelato (+30% rispetto al mercato libero)».

Sul primo semestre 2023, sempre da fonte Arera, «sembra permanere nel settore elettrico il vantaggio di prezzo del mercato libero rispetto al tutelato, che si è prodotto a partire dal primo semestre 2022».

Una rivoluzione: più innovazione e più servizi

L’avvento del mercato libero dell’energia produrrà inoltre «una vera e propria rivoluzione nel settore dell’energia all’insegna della transizione digitale» che stimolerà «un piano di efficientamento globale dei nostri servizi». Pellegrino prevede per esempio «iniziative innovative che ci consentiranno un approccio diverso al mercato, mirando sempre meglio le nostre offerte, basandole sulle peculiarità e sulle concrete necessità dei differenti utenti e sempre più orientate alla sostenibilità energetica e ambientale».

Insomma: secondo gli operatori del mercato accadrà per l’energia quello che già è successo per telefonia e telecomunicazioni: un generalizzato calo dei prezzi e delle tariffe, a fronte però di un ginepraio di offerte assai difficili da comprendere e valutare per l’utente medio.

