Bollette luce: nessuna proroga per il mercato tutelato

Tempo pochi mesi e tutti (o quasi) gli italiani dovranno scegliere quale sia il profilo tariffario più conveniente. Senza più che sia l’Autorità pubblica Arera a stabilirne periodicamente il prezzo. E non ci sarà una proroga nel 2024, contrariamente a quanto previsto da alcuni grandi quotidiani. “C’è un’interlocuzione con l’Unione Europea, ma non si tratta di una proroga rispetto alla scadenza del 10 gennaio 2024“, ha spiegato il ministro. “Si stanno definendo le modalità tecniche di attuazione“, ha aggiunto. Spiegando il mercato tutelato dell’energia “riguarda milioni di utenze domestiche divise sostanzialmente in due gruppi: vulnerabili e non vulnerabili. Questi ultimi sono coloro a cui si può staccare la luce se non pagano“. Ma ci sono problemi pratici da gestire, come i cambi nei codici delle utenze.

In ballo le utenze di 4,5 milioni di italiani: Vaielettrico darà le info per scegliere

Ma è chiaro che, anche se si tratta di famiglie che non presentano particolari difficoltà economiche, occorre edurle correttamente della scelta che hanno davanti: “La valutazione che sto facendo e che propongo al Governo è quella di dire: per spostare dei non vulnerabili, circa 4,5-5 milioni di utenze, ci vuole un attimo, perché serve informare tutte le famiglie“. Il ministro ha sottolineato che “c’è tutta una fase che va vista anche con le banche. C’è tutta una campagna di informazione che necessita di qualche mese. Ma questo non vuol dire prorogare la data“. In pratica, secondo quanto anticipato dal ministro, i “non vulnerabili” avranno 6-7 mesi per scegliere il miglior operatore. Si può quindi azzardare un passaggio definitivo da settembre, dato che i 7 mesi scadrebbero a metà luglio. Vaielettrico darà comunque tutte le informazioni utili per guidare chi deve passare al mercato libero a fare la scelta più corretta.

