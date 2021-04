Concessionari VW divisi a metà tra elettro-scettici e no

Concessionari VW divisi sul futuro elettrico dei marchi del Gruppo, delineato con grande decisione dal numero uno Herbert Diess. Ecco le ragioni degli scettici, raccolte dal sito tedesco WitschaftWoche (qui l’articolo).

Concessionari VW spaccati a metà

Nessun modello di auto, elettrico o tradizionale che sia, può avere successo se la rete di vendita si mette di traverso. L’e-commerce è ancora una frazione modesta del totale degli acquisti, il grosso delle transazioni passa ancora per la concessionaria. Ma l’impressione, in Italia come in Germania, è che nei saloni chi cerca un’auto elettrica venga accolto spesso con una certa freddezza. In molti casi dissuaso e spinto a scegliere un modello a benzina o a gasolio. E il tema è particolarmente spinoso nel Gruppo Volkswagen-Audi, che sull’elettrico si gioca la camicia. Aveva fatto discutere a fine 2020 un’indagine di Greenpeace, i cui attivisti si erano finti clienti interessati ad acquistare un’elettrica VW ID.3. In molte delle concessionarie tedesche visitate, la risposta dei venditori si era risolta in un pressante consiglio di preferire una Golf 8, ritenuta molto più affidabile. Il report aveva suscitato un bel dibattito, non solo in Germania. E oggi, secondo la WirtschaftsWoche, i concessionari sono divisi praticamente a metà, tra scettici e favorevoli all’elettrico.

Concessionari VW, lo scettico: “Non funziona per tutti”

La testata tedesca ha così deciso di intervistare due noti concessionari che rappresentano bene i diversi punti di vista. E quelle che interessano di più sono le ragioni dello scettico. Ovvero Klaus Philipp, n.1 della concessionaria Kölbl a Unterschleißheim, vicino a Monaco, con 150 dipendenti e mandato anche per i marchi Audi , Skoda e Seat. Philipp non è contro l’elettrico a prescindere, quel che lo infastidisce è “che il gruppo VW si basi così radicalmente su una sola soluzione, l’elettrico. Avrei voluto che Diess tenesse aperte altre opzioni. Ci sono tanti clienti che vorrebbero passare a un’auto più rispettosa dell’ambiente, ma per loro non funziona”. L’ostacolo più rilevante è la carenza della rete di ricarica: “Abbiamo molti clienti con auto aziendali. Se non possono ricaricare a casa o al lavoro, non possiamo raccomandargli un’auto elettrica con la coscienza pulita. C’è anche chi torna indietro a un motore a combustione dopo tre anni. Non molti, ma ci sono”.