I concessionari Volkswagen e l’ostruzionismo anti-elettrico

I concessionari con i loro venditori: ecco una delle montagne più difficili da scalare per l’auto elettrica. Non l’amano proprio e ne arriva un’altra conferma.

I concessionari VW: la ID.3? Meglio la Golf…

Quei ragazzacci di Greenpeace ne hanno fatta un’altra delle loro. I militanti hanno finto di essere potenziali clienti e hanno visitato 50 concessionarie Volkswagen in tutta la Germania. È quello che in gergo si chiama mistery shopping. La marca non è stata scelta a caso: in questo momento la Casa di Wolfsburg è quella che più di tutte sta spingendo sulla conversione all’elettrico, con il lancio di ID.3 e ID.4.

Diciamo subito che non è andata bene: il report finale, 14 pagine, descrive una serie di resistenze a proporre i modelli elettrici. Con allestimenti espositivi molto defilati e un problema di fondo: molti venditori confessano che sui modelli tradizionali hanno margini di guadagno più alti. L’impressione è che i concessionari vivano l’elettrico come un fastidio, anche perché su questo prodotto la percentuale di vendite on-line è più alta. A febbraio la Volkswagen ha firmato un accordo che assicura ai dealer una percentuale anche sulle vendite sul web effettuate a clienti della loro zona. Ma pare proprio che non basti.

L’elettrico non lo amano e non lo conoscono

La cartina di tornasole sull’atteggiamento dei venditori è arrivata quando i finti clienti hanno chiesto che cosa era preferibile acquistare tra la ID.3 e la Golf 8. In 27 casi su 35 la risposta è stata senza esitazione favorevole all’auto a benzina. Altra domanda: i mistery-shopper hanno detto che erano interessati a un’auto di dimensioni medie. Solo 8 su 25 hanno fatto cenno all’esistenza della ID.3. E solo in un caso il modello elettrico è stato consigliato.

Ma il tasto più dolente, forse, è legato alla scarsa preparazione sulle caratteristiche delle auto a batterie. Erano state preparate 5 domande, che vertevano soprattutto su rete e tempi di ricarica. Oltre che sulla legenda metropolitano secondo cui le elettriche si incendiano più facilmente. Quasi la metà dei venditori, il 48%, ha dato risposte errate o molto incomplete. Infine: i dealer hanno confessato di avere i piazzali pieni di auto a benzina o a gasolio ancora invendute, mentre le elettriche arrivano col contagocce. Logico che cerchino di sbarazzarsi soprattutto delle prime. Ma il tasto più dolente, forse, è legatosulle caratteristiche delle auto a batterie. Erano state preparate 5 domande, che vertevano soprattutto suOltre che sulla legenda metropolitano secondo cui le elettriche si incendiano più facilmente. Quasi la metà dei venditori,o molto incomplete. Infine: i dealer hanno confessato di avere i piazzali pieni di auto a benzina o a gasolio ancora invendute, mentre le elettriche arrivano col contagocce. Logico che cerchino di sbarazzarsi soprattutto delle prime.

LEGGI ANCHE: Compro l’auto elettrica? Il problema è il concessionario

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —