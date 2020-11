Quanto costano i tagliandi? Elettriche, metano, diesel…

Quanto costano i tagliandi? Davvero le auto elettriche hanno tagliandi meno frequenti e meno cari? Vediamo la Golf, disponibile in tutte le motorizzazioni.

Nel decidere la scelta dell’auto, non possiamo considerare solo il prezzi d’acquisto. Poi la macchina deve camminare e noi dobbiamo pagare il carburante o, se elettrica, l’energia. E ci sono i tagliandi, il check-up periodico che serve per controllare che tutto sia in ordine e ripristinare quel che si è usurato. Non sono cifre di poco conto, meglio conoscerle prima per evitare brutte sorprese. E allora vediamo i valori di un’auto diffusa come la Golf, dichiarati dalla Volkswagen stessa (qui il sito). Cominciamo dall’elettrico: nel suo programma We Care Easy si propone una copertura 48 mesi o 60.000 km a 305 euro. Il pacchetto comprende “due manutenzioni complete di cambio filtro antipolline e relativi controlli previsti dal Costruttore”. E il metano? I paragoni con l’elettrico fanno sempre molto discutere. Ma è difficile negare che si spenda ben più del doppio. La tariffa è infatti di 395 euro, ma per soli 24 mesi (contro i 48 dell’elettrico). In pratica: a parità di copertura, quattro anni, si può considerare 790 euro contro 305. Sulle altre Golf, benzina o diesel, la spesa è invece di 600 euro, sempre per 48 mesi.

Tagliandi dimezzati anche per la piccola e-Up

E sulle auto più piccole quanto costano i tagliandi? Restiamo in casa Volkswagen, non per partigianerie particolari, ma perché è tra le poche Case ad offrire modelli con le diverse motorizzazioni. E quindi confrontabili tra loro. La Up, sempre con il programma We Care Easy, propone a 370 euro la copertura 24 mesi o 30.000 km per tutte le versioni tranne una. Con “due manutenzioni complete di cambio olio e relativo filtro, cambio filtro antipolline e relativi controlli previsti dal Costruttore”. Con la e-Up, elettrica, la spesa è più che dimezzata: siamo a 300 euro, ma con copertura di quattro anni invece di due e 60 mila km invece di 30 mila. E con “due manutenzioni complete di cambio filtro antipolline e relativi controlli previsti dal Costruttore“. Non si tratta solo di un risparmio economico, ma anche di tempo: anche i passaggi in officina sono dimezzati.