Colonnine segnalate ma inesistenti: c’è pure questo…

Colonnine segnalate, ma inesistenti: c’è anche questo nell’Italia della ricarica, l’ennesimo paradosso documentato con due immagini da un lettore di Salerno.

Colonnine segnalate ma inesistenti, il caso limite di Salerno

Ci stanno segnalando di tutto e di più sulla situazione reale delle colonnine in Italia. Gratti oltre le statistiche ufficiali e...non vinci. Spesso gli stalli sono adibiti a parcheggi per auto termiche, come ha documentato Paolo Mariano in un cliccatissimo video da Riva del Garda, che riproduciamo sotto. Poi un lettore ci ha segnalato il caos che regna di notte nella stazione Free to X di Firenze Nord, in autostrada A1, completamente occupata da camion in sosta. E un lettore aquilano, Valentino, ci ha raccontato la difficoltà di individuare le ricariche a Roma, mal segnalate. Ora da Salerno ci arriva un messaggio di segno opposto: “Parcheggio della stazione, ci sono le sole segnaletiche, senza colonnine…“, ci scrive Nicola Russo, allegando due fotografie. E in effetti nelle immagini si vede ben chiaro il segnale che indica che quella è l’area di una colonnina. Della quale, però, non c’è alcuna traccia, tanto che le auto sostano senza problemi.

Ma nel profondo Nord le cose non vanno meglio: il caso di Erba