Le ricariche vanno segnalate meglio, nel traffico…

Le ricariche vanno segnalate, “come le fermate della metro”

“Ciao, vivo a L’Aquila, possiedo una 500 elettrica e ho un abbonamento con Enel X Way. Mi capita spesso di andare a Roma per lavoro e a volte, quando devo cercare una colonnina di ricarica tramite mappa dell’app, non sempre, o quasi mai, è facile individuarle facilmente. Specie quando sei seguìto da automobilisti che vivono con la mano sul clacson e, nella frenesia del traffico, non consentono di soffermarti a cercarle. Morale della favola: sarebbe utilissimo, mi stupisco che ancora non sia norma standardizzata, che le colonnine di ricarica siano segnalate con segnaletica verticale. Con segnali standard su paline, allo stesso modo in cui, ad esempio, sono segnalate le fermate della metro. Sarebbe utile che Vaielettrico stimolasse i gestori delle colonnine di ricarica al posizionamento di idonea segnaletica standard. Per consentire l’immediata individuazione anche a distanza della presenza della colonnina. Le polemiche sui costi di ricarica, sull’autonomia calante e sui listini elevati alla prossima puntata. Grazie“. Valentino Venta

Risposta. La descrizione della situazione è ineccepibile e giriamo la giusta richiesta ai gestori delle colonnine. È capitato anche a noi a Roma di essere guidati dall’app alla ricarica più vicina, ma di trovarci poi in difficoltà per individuare esattamente l’accesso alla ricarica. Con i clacson a suonare all’impazzata in presenza di ogni piccola esitazione. Ma anche i gestori hanno poteri limitati all’area di ricarica: all’esterno per ogni tipo di segnaletica occorre avere l’autorizzazione del Comune. Cosa non facile in città come Roma e Milano (ma anche Genova, Napoli...), in cui è occupato praticamente ogni centimetro quadrato.

