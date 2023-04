Ricarica impossibile anche in autostrada A1

Ricarica impossibile anche in autostrada: un lettore ci segnala quanto gli è accaduto nell’area di servizio di Firenze Nord, nelle colonnine Free to X.

Ricarica impossibile a Firenze Nord per i camion parcheggiati

“Sono ormai un Vostro lettore da un po’ di mesi e trovo sempre molto interessanti i Vostri servizi. Avendo letto i Vostri vari articoli sull’impossibilita di utilizzare le colonnine perché occupate da altre auto (non in ricarica), segnalo questa incresciosa disavventura che mi è capitata. E che, secondo me, è ancora più grave perché su un percorso autostradale. Manca la volontà di risolvere i problemi in questo paese! Vorrei porre alla Vostra attenzione infatti quanto già segnalato sia ad Autostrade per l’Italia che a Free to X, per quanto accaduto la notte fra giovedì 20 e venerdì 21 scorso, circa alle 2 del mattino. Sono giunto con la mia Tesla Model Y nell’aria di servizio di Firenze nord ( che tecnicamente prevede l’uscita dal casello autostradale, anche se si tratta di un raccordo). Questo per ricaricare dovendo proseguire per il nord Italia“.

Ho dovuto arrangiarmi e ricaricare dal pratino…

“Avevo già utilizzato detta stazione di ricarica, pertanto non mi sono posto particolari problemi e mi sono diretto alle colonnine. Una volta giunto, con mio immenso stupore, ho dovuto constatare che era impossibile accedere alle Free to X. Poiché i camion in sosta ostruivano completamente il passaggio e non vi era alcun modo di arrivare vicino la stazione. Dovendo ricaricare, dopo una serie di peripezie, ho deciso di parcheggiare la macchina dal lato opposto delle colonnine. Salendo su una sorta di pratino incolto, dopo esser dovuto salire sul cordolo, affinché riuscissi a far sì che il cavo arrivasse, con non poca fatica, al connettore della mia Tesla. Tra l’altro ho dovuto anche mettere la macchina in senso contrario al verso della strada. Fortunatamente sono riuscito a collegare il cavo, ma come potete vedere dalle foto è una follia pura e non è nemmeno particolarmente sicuro!“.

Ricarica impossibile, ma Free to X non può nulla contro la sosta selvaggia

“Nel frattempo è passata anche una pattuglia della GDF, che ho provveduto a fermare per segnalare il problema ed il modo anomalo in cui avevo dovuto parcheggiare. La loro risposta, molto cordiale, è stato un invito a segnalare il problema ad Autostrade ed erano lieti che io fossi riuscito in qualche modo a ricaricare! Ho segnalato quanto accaduto sia ad Autostrade che a Free to X, ma le risposte ricevute sono state alquanto generiche, se non addirittura assurde. Il servizio clienti di Free to X ha cercato di spiegarmi che , a loro dire, sono impossibilitati, al momento, a gestire il problema della “sosta selvaggia”!. Ho fatto presente che non risulta che il Codice della Strada preveda che i camion possano parcheggiare ostruendo qualsiasi accesso. Su strada pubblica o ad uso pubblico, come può essere un’area di servizio, fuori dagli stalli a loro adibiti. Credo che debba esser trovata una soluzione“. M.Vangone

Secondo noi solo la Stradale può intervenire…

Risposta. La nostra convinzione è che solo la Polizia Stradale può intervenire in autostrada per reprimere i comportamenti scorretti. Quantomeno multando chi parcheggia fuori dagli spazi consentiti. Il problema è che di notte le stazioni di servizio spesso diventano dei piccoli far-west, in cui è difficile far rispettare i diritti degli automobilisti, nonostante il prodigarsi delle pattuglie. Ma certo viene da chiedersi che cosa succederebbe se gli stessi camion parcheggiassero in modo da rendere inaccessibili le pompe di benzina.

Nelle località turistiche il vizietto è sempre più diffuso, come dimostra questo VIDEO girato sul Garda