Colonnine divelte, inattive, occupate dai soliti noti…

Colonnine divelte, inattive da mesi, occupate dai soliti noti…Il lavoro che si sta facendo per avere un’efficiente rete di ricarica è spesso vanificato. Come dimostrano anche queste tre segnalazioni arrivate da Bologna, Rovereto e Roma. Vaielettrico risponde. L’indirizzo per scriverci è info@vaielettrico.it .

Colonnine divelte, inattive…/ Altre tre segnalazioni: da Bologna, Rovereto e Roma

“Vi mando un’immagine significativa di una colonnina in via Pirandello, ne parcheggio del centro commerciale del quartiere Pilastro, a Bologna. Da qualche settimana è in questa condizione, vedremo se e quando verrà riparata. Ovviamente questo è una buona scusa per parcheggiare le auto termiche. In ogni caso verrebbe usato ugualmente da chi crede che un parcheggio di ‘pochi minuti’ sia giustificabile. Grazie per il Vostro lavoro“. Paigam S.Donini

“Il solito cafone l’ho trovato nell’unica colonnina nel parcheggio del McDonald’s di Rovereto. Quando è arrivato il tipo, con bimbo e cagnolino al seguito, gli ho fatto notare che era un posto riservato. Manco ha risposto. Ho terminato di caricare la mia auto e, dopo mezz’ora, era ancora lì. Bell’esempio di civiltà dato anche al figlio“. Silvio Baroldi

“Era già giugno 2023 con la posa in opera di una colonnina di ricarica rapida HPC più una presa in AC della nota compagnia BeCharge, in via Filarete, 21, a Roma. Direi comoda e ben studiata la posizione, visto la presenza di una scuola elementare ed asilo, più un supermercato, nel contesto di un’area poco servita da colonnine. Però ad oggi, dopo 8 mesi dal suo completamento, risulta ancora inattiva con il rischio di atti vandalici sul bene stesso“. Roberta Lanza

Risposta. Ogni giorni ci arrivano segnalazioni di questo tipo, con situazioni che, per un motivo o per l’altro, vanificano lavoro e investimenti di chi ha installato le colonnine. Tutti gli oggetti elettronici sono soggetti a guasti e malfunzionamenti. Ma nel caso delle ricariche sembrano aggiungersi un disprezzo e un’inefficienza che generano forte frustrazione in chi vorrebbe poter ricaricare. Qualcosa andrà fatto, perché un tasso di colonnine inattive come quello italiano non ha eguali in Europa.

I VIDEO-TEST di Paolo Mariano: 750 km con una ricarica sulla Hyundai Kona, possibile? Guarda…