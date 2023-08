Colonnine “dimenticate” anche da Enel x Way . Si può sapere perchè?

Ovvio che oltre alle difficoltà burocratiche italiane (e voglio essere benevolente!) che EnelX deve affrontare c’è anche una certa dose di disorganizzazione . Nella foto che allego e che avevo pensato di intitolare “ mobilità elettrica morta “, vi prego di notare lo stato di usura della demarcazione stradale , che la dice lunga sul tempo che è trascorso dall’installazione ad oggi, con il triste record di zero kWh erogati. Quindi ho concluso che il titolo più adeguato per questa opera sia “mobilità elettrica in avanzato stato di decomposizione” ? „

Non ho mai ricevuto alcuna risposta dagli ultimi due. Invece EnelX si è esibita nelle più disparate (o disperate?) risposte, compresa quella volta che la gentile operatrice del call center mi ha richiamato per dirmi che si tratta di una colonnina privata, sita all’interno di una proprietà non accessibile al pubblico e alla quale ho dovuto rispondere con le foto street view di google maps, che mostrano la colonnina sul ciglio della strada con un giardino pubblico di fronte e in bella mostra sul marciapiede.

Ad aggravare la cosa, la colonnina è dotata di propri cavi, il cui rame probabilmente fa gola ai ladruncoli che in passato non hanno esitato a vandalizzare la ferrovia Roma-Lido per procurarsi il prezioso metallo. Insomma pare che quella installazione “cerchi rogna col lumicino”, come si dice a Roma„

Risulta ovviamente nelle trionfalistiche propagande di Roma Agenzia per la Mobilità, con tanto di pallino rosso sulla mappa dei punti di ricarica (rosso= in attivazione). Oltretutto sul luogo vige inutilmente da tre anni un divieto di sosta che irrita notevolmente chi va al mare (località Ostia), incitando ai gesti di vandalismo, che a Ostia non scarseggiano certo.

Trattasi di super-beffa, perché sarebbe una colonnina veloce (la seconda a Ostia, se non erro, solo che la prima è fortunatamente attiva!). E veniamo al punto.. da quanto tempo è installata e inattiva? Non dico uno, non dico due, ma dico tre anni !!! Oltre qualsiasi pessimistica statistica o aspettativa. Potrei sbagliare e amerei essere contraddetto, ma detta colonnina veniva installata (con tanto di divieto di parcheggio) PRIMA dell’estate 2020, e quindi questa estate ha compiuto 3 anni.

“E quello che Vi segnalo è un caso estremo , dal quale magari una piccola inchiesta potrebbe far emergere interessanti risvolti: la colonnina di EnelX (perché parlare solo di BeCharge???), numero 20XM32T7KK4AR00052 sita in Roma a Via Bernardino da Monticastro .

“N on Vi scrivo solo per denuncia o altruismo: la colonnina in questione si trova praticamente sotto casa mia! L’altra colonnina (lenta) più vicina alla mia abitazione si trova a 2.1 chilometri di distanza a piedi. Quindi io per ricaricare dovrei percorrere a piedi 2 volte quella distanza: una volta per tornare dalla colonnina dopo averci lasciato l’auto e un’altra volta per andare a riprendere l’auto quando sia carica.

Si aggiunga che le colonnine EnelX spesso e volentieri interrompono la ricarica senza motivo a ricarica non ultimata, ed ecco che il paradiso dell’elettrico eco-sostenibile si trasforma in un inferno, in per usare dei cespiti che costicchiano (le nostre auto elettriche) si dovrebbe presidiarli in loco durante interminabili ricariche, attività che riterrei troppo dispendiosa di tempo anche per un pensionato senza relazioni sociali, quale io però purtroppo NON sono.