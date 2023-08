Luglio elettrico 2023: vendite deludenti

Luglio elettrico 2023: le vendite non decollano, superano di poco le 4 mila unità. E l’Italia resta l’unico mercato in cui si vendono più ibride plug-in che EV.

Luglio elettrico 2023: quota inchiodata al 3,4%

Mentre l’Europa corre veloce sull’auto elettrica, in Italia le immatricolazioni stentano ancora a decollare. A luglio, in particolare, sono state registrate nella penisola 4.094 nuove vetture full electric (+13,8% vs luglio 2022, -19,7% vs luglio 2021). In leggero recupero la quota di mercato, che passa dal 3,3% di luglio 2022 al 3,4%, ma al di sotto del valore messo a segno nello stesso mese del 2021 (4,6%). Nei primi 7 mesi dell’anno le auto elettriche immatricolate in Italia sono 36.778, con un progresso del 29,6% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 4% sui 7 mesi del 2021. A fronte di questi dati, segnala Motus-e, il parco circolante elettrico italiano ha raggiunto al 31 luglio le 203.873 unità. Complessivamente, le nuove immatricolazioni di auto in Italia segnano a luglio un progresso dell’8,8% a 119.814 unità e nei 7 mesi salgono del 20,9% a 963.901 unità.

Ancora prima Tesla Model Y, davanti a 500e e Smart

Deboli anche le vendite dei singoli modelli, con la solita Tesla Model Y a primeggiare, ma con solo 399 immatricolazioni. Segue la 500e, a quota 332, e la Smart ForTwo a 317. Quota la prima delle cinesi, la MG4, a 222. Tra le alimentazioni, segnala l’analisi Unrae, le auto a benzina perdono 1,2 punti, fermandosi al 28,6% di quota (28% nel cumulato). Le diesel scendono al 18% delle immatricolazioni (-2,7 p.p. e al 19,2% nei 7 mesi). In buona crescita il Gpl, che si porta al 9,8% di quota (+1,9 p.p., all’8,9% in gennaio-luglio), mentre il metano si ferma allo 0,1% sia nel mese sia nel cumulato. Le ibride salgono al 35,7% nel mese e al 35,3% nel cumulato, con un 7,6% per le “full” hybrid e 28,1% per le “mild” hybrid. Come anticipato, la quota delle BEV si ferma al 3,4% i (3,8% nel cumulato) e quella delle ibride plug-in (PHEV) al 4,4% (4,6% nei 7 mesi).