CNH: nuovo impianto per miniescavotori e pale a Cesena

CNH Industrial ha inaugurato a Cesena il nuovo stabilimento dedicato alla produzione di miniescavatori e minipale compatte. Anche i modelli elettrici. Un’altra conferma della transizione energetica della Motor Valley. Sempre CNH a Modena sta realizzando le linee per l’industrializzazione del trattore elettrico.

A Cesena CNH ha investito 12 milioni

Sono investimenti (leggi qui) per potenziare la produzione e la tecnologia di macchine da lavoro e agricole elettriche, al contrario dell’automotive, che ci vedono in prima fila nel mondo. Il Gruppo romagnolo Sampierana, acquisito da Cnh, ha realizzato il miniescavatore elettrico 15 X (leggi) e c’è quindi una tradizione nel costruire mezzi con la batteria.

Nel comunicato stampa aziendale si sottolinea che “grazie all’acquisizione di Sampierana Spa, avvenuta alla fine del 2021 e agli investimenti successivi di CNH Industrial (12 milioni di euro), lo stabilimento di Cesena sarà in grado di gestire al meglio l’aumento dei volumi di produzione dei miniescavatori e nella seconda parte del 2023 di attivare la produzione della prima minipala cingolata a marchio CASE Construction Equipment“.

In 400 al lavoro, Italia primo Paese per stabilimenti e centri ricerca CNH

Tra termico ed elettrico nei siti di San Piero in Bagno e Cesena lavorano complessivamente 400 persone. E come ricordano dall’azienda: “Unitamente alle altre sedi di CNH Industrial, posizionano l’Italia come primo Paese in Europa per numero di stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo”.

Ma non finisce qui. Il sito di Cesena alimenta un indotto importante e i suoi prodotti nel settore delle costruzioni sono commercializzati in vari paesi con i marchi CASE Construction Equipment, New Holland Construction ed Eurocomach.

E in Romagna si quadruplica la produzione: da 2500 a 10mila macchine l’anno e sempre di più saranno elettriche. Sempre più E-valley. Al taglio del nastro Stefano Pampalone, CNH Industrial Construction President, ha sottolineato: “Grazie alle competenze, al grado di innovazione, alla passione e all’impegno delle persone di Cesena e San Piero in Bagno prosegue la nostra strategia di sviluppo internazionale e di rafforzamento del segmento Construction nei mercati chiave”. Interessante la ricaduta sociale grazie alle macchine messe a disposizione durante l’alluvione e ai 500mila euro donati al fondo regionale per la ricostruzione.

Presente all’inaugurazione l’assessore regionale a Sviluppo economico e Green economy Vincenzo Colla – “Il nuovo stabilimento, centro di eccellenza per le macchine compatte nel settore delle costruzioni, conferma la qualità delle nostre maestranze” – e il sindaco Enzo Lattuca: “Un segnale positivo per un territorio vocato al coraggio imprenditoriale“.

