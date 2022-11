Ecco 15X, mini escavatore elettrico made in Romagna

Il gruppo Sampierana lancia, con il brand Eurocomach, il modello 15X, il suo primo mini escavatore elettrico. Un passo vrrso le emissioni zero per l’azienda nata nel 1950 a San Piero in Bagno, in provincia Forlì-Cesena, che esporta in 40 Paesi nel mondo.

Un motore da 11 kW e una batteria da 21 kWh per il mini escavatore 15X

Il 15X, arriverà sul mercato nel 2023, ha un motore a magneti permanenti interni (IPM) da 11 kw e una batteria agli ioni di litio con una capacità da 21 kWh.

Sul fondamentale dato dell’autonomia l’azienda annuncia: “L’autonomia del 15X può raggiungere l’intera giornata di lavoro (8 ore), considerando una ricarica veloce in pausa pranzo“.

Insomma bisogna essere dotati del sistema di ricarica veloce per coprire un turno di lavoro. “Il 15X è dotato di una batteria al litio da 21,5 kW perfettamente integrata all’interno del vano posteriore. Nello stesso vano si trova un alimentatore per utenze domestiche (10 ore per 100% di ricarica). La funzione fast charge è possibile con l’ausilio di un caricabatterie esterno (optional) che attraverso la rete elettrica da 380V consente di ricaricare la batteria al 100% in meno di 2 ore“.

L’olio biodegradabile e la scelta digitale

La sostenibilità del veicolo non si limita alla propulsione elettrica: “L’olio dell’impianto idraulico, unico fluido presente nel 15X, è rigorosamente biodegradabile e consente elevate prestazioni con costi e tempi di manutenzione estremamente ridotti“.

Sostenibile e digitale. “Il 15X è equipaggiato con comandi full electric che grazie al display multifunzione, consentono il pieno controllo della macchina. Tramite la funzione Individual l’operatore può personalizzare tutti i movimenti della macchina (ad esempio primo/secondo braccio e rotazione)”. Sono previste tre diverse modalità di lavoro: economy, standard e power.

Questa macchina risponde in particolare all’esigenza di operare in “in ambienti interni, cantieri sottosuolo o luoghi sensibili dove sono particolarmente apprezzate la sua assenza di emissioni e silenziosità“.

– Iscriviti a Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-