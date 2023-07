Confronto tra Model 3 e Audi Q5. Roberto ci racconta un viaggio di 1.460 km, paragonando tempi e spese dell’elettrica con quelli della sua precedente auto di famiglia. Risultato…

di Roberto Vicari

“Sono un vostro lettore residente a Milano. Dopo un’esperienza di quasi 2 anni in elettrico con la seconda auto di famiglia, da qualche mese ho convertito all’elettrico anche la prima auto. Passando da un’Audi Q5 a una Tesla M3 LR. L’idea alla base della scelta è stata di provare a mantenere il più possibile invariate le nostre abitudini di viaggio. Pur consapevoli che l’auto elettrica richiede comunque dei compromessi. Per me e la mia famiglia l’auto rappresenta un mezzo a servizio delle attività lavorative e del tempo libero. Pur sensibili ai temi ambientali, non accetteremmo compromessi troppo al ribasso“.

Confronto tra Model 3 e Audi Q5: 1.460 km da fare in giornata

“Ogni anno all’inizio del periodo vacanziero estivo eravamo abituati a raggiungere la nostra seconda casa nella costa ragusana della Sicilia in unica tappa. Quest’anno abbiamo provato a fare lo stesso in Tesla e verificarne le principali differenze. Il raffronto era quello dello scorso anno, 1.460km coperti in 14h e 30m, con 3 brevi soste viaggiando di Sabato. L’obiettivo era di coprire la stessa tratta, senza una particolare pianificazione, sfruttando la rete Free to X sull’A1 e i Tesla Supercharger nella seconda tratta del viaggio. Mantenendo una velocità di crociera, traffico permettendo, sul limite massimo di 130km/h previsto dal codice della strada. La sfida era pertanto quella di testare l’auto in condizioni normali di marcia, senza bisogno di andare a velocità molto ridotte e pianificare ossessivamente le ricariche. Con tanto di piani B, C, etc, così come erano costretti i guidatori elettrici della prima ora. Partenza sabato 15 Luglio alle 10 col 100%“.

Prime ricariche nelle Free to X: ottime, ne servirebbero di più e non al sole

“Il traffico molto intenso, con rallentamenti e code a tratti ha condizionato l’andatura fin dopo Firenze. La Tesla Long Range consentirebbe in teoria un’autonomia autostradale di oltre 400km grazie ai 79kWh della batteria, ma il gran caldo e il traffico impone una strategia di ricarica un po più prudente. Per non uscire dall’autostrada decido di sfruttare le frequenti postazioni Free to X sull’Autostrada del sole. In particolare quelle presso le aree di servizio Arno Ovest e Prenestina Ovest, in cui ricarico rispettivamente 36 e 56kWh. Al costo di circa 35 cent al kWh, sfruttando un abbonamento Be Charge Large con sconto Tesla club. FreetoX ha rivoluzionato il viaggio in elettrico, ove presente (rete Autostrade per l’Italia). È discretamente performante e consente di sfruttare in roaming gli abbonamenti dei principali operatori. Da rivedere il posizionamento, spesso al sole all’interno di parcheggi affollati. E soprattutto il numero di erogatori, assolutamente sottodimensionato nei periodi di esodo e in prospettiva di crescita dei volumi di vendite“.

Per fare 1.463 km impiegate 15,45 ore, 2,15 ore in più di una turbodiesel, risparmiando…

“Lasciata la Toscana, il traffico ha dato tregua e consentito di impostare l’Autopilot alla massima velocità consentita. L’assenza di cantieri (a differenza dell’anno scorso) ha aiutato a tenere un buon passo. Per le 3 successive ricariche ho sfruttato i Supercharger di Mercato San Severino, Campotenese e Palmi, ricaricando 44, 56 e 42kWh. I Supercharger impongono di lasciare l’Autostrada, sebbene per brevi tratte. Ma hanno il vantaggio di trovarsi in luoghi più confortevoli (in genere hotel), con servizi migliori rispetto ai punti di ristoro autostradali. I prezzi sono a consumo, molto competitivi rispetto agli altri provider, ma leggermente più alti delle migliori tariffe in abbonamento. Ma il vantaggio più grande è comunque il plug&charge. Giunti all’imbarco traghetti alle 23,50, dopo circa 1.240km è tempo di primi bilanci. Il tempo aggiuntivo richiesto dalla Tesla è stato di circa 2h e 55m. La disponibilità di una nave in partenza ha poi consentito di ridurre il gap. Alle viste del faro di Montalbano, dopo 1.463km dalla partenza, il cronometro segnava 16h e 45m, quindi +2h e 15m rispetto a una turbodiesel con 200cv. Un gap accettabile, se ti muovi per turismo, un po meno se ti muovi per lavoro“.

Da Milano alla Sicilia: quanto ho consumato e quanto ho speso

“Per l’intero viaggio sono stati necessari circa 260kWh di energia, con un costo complessivo di circa 100 euro, circa 75 in meno di quello che spendevo con l’Audi Q5. Peccato di non potere usufruire di sconti sul pedaggio, come previsto sulla Bre.Be.Mi. La Tesla M3 si è confermata auto confortevole e capace di affrontare lunghi viaggi, malgrado un fastidioso rumore aerodinamico sopra i 120km/h. Il paio di soste in più che l’auto ti costringe a fare aiutano. Il SuC a Campotenese, ad esempio è in un bosco a 1.000 metri di altitudine sul Pollino, che rende piacevole la sosta. Anche nei tratti di montagna in A2, l’auto ha confermato di avere un assetto molto piatto e privo di rollio, caratteristica apprezzata dal guidatore e soprattutto dai passeggeri. La Tesla ha una buona autonomia, che tiene lontana l’ansia da ricarica e l’elettronica ti guida a non commettere grossi errori di valutazione. L’autonomia non è quella mirabolante che leggi sul sito, ma tant’è e rimane un riferimento. Se però ti affidi del tutto al navigatore, non c’è possibilità di utilizzare le HPC di altri operatori, se funzionali ai tempi del viaggio. Serve un minimo di dimestichezza in più rispetto a quella del guidatore italico medio“.

Confronto tra Model 3 e Audi Q5: c’è ancora tanta strada da fare…

“Un ultima considerazione: lungo il viaggio mi sono chiesto più volte la fattibilità dello stesso con una EV di segmento più basso. Non ho una risposta immediata, certe situazioni vanno testate sul campo, e magari chissà, ci proverò… Tempi e soste di ricarica aumenterebbero considerevolmente, ma almeno ultimamente è migliorata la copertura dell’infrastruttura. E di pari grado aumenterebbe la competenza ed esperienza necessaria. In poche parole, c’è ancora un po di strada da fare“.

