Quanto mi costa la Peugeot e-208. Nicolò, un giovane lettore veneto, fa i conto dopo i primi 9 mesi e 6.700 km: “Non date retta a quel che si legge, conviene…”

di Nicolò Framarin

“Sono un 30enne della provincia di Vicenza, neofita dell’auto elettrica. Lo scorso anno ho deciso di cambiare auto. E, dopo una vita passata a guidare auto a benzina (prima una Citroen C3 e poi una Panda), ho iniziato a prendere in considerazione anche le auto elettriche. Ho così approfondito la questione sul web, in particolare attraverso siti come vaielettrico.it che leggo frequentemente e video su YouTube. E attraverso i noti periodici cartacei del settore. Alla fine ho individuato tra una rosa di possibilità l’auto che più si avvicina alle mie esigenze e possibilità economiche: la Peugeot e-208 GT. Mi sono fiondato dal concessionario (più o meno in questo periodo) e ho prenotato la mia auto“.

Quanto mi costa la Peugeot…/ “Si legge di tutto, ma la verità…”

“Dopo tempi di attesa onesti (tre mesi), la mia e-208 GT è giunta in concessionaria a metà ottobre. Ho ritirato l’auto ed iniziato a prendere dimestichezza con questo nuovo tipo di motore. All’inizio confrontarsi con cavi e prese è abbastanza spiazzante e la gestione della batteria porta a ripensare la propria scelta: “Avrò fatto bene ad affidarmi a questa diavoleria?!”. Ma tempo un paio di settimane non ho più avuto dubbi che fosse l’auto giusta per me. Leggo spesso articoli allarmistici sulla pericolosità intrinseca dell’auto elettrica (assurdo!). Oppure opinionisti di dubbia fama secondo cui a consuntivo produrre e mantenere un’elettrica impatta sull’ambiente tanto quanto una termica. Probabile, non sono del settore. Gli articoli che più mi interessano però sono le interviste a possessori di auto elettriche che si pentono della scelta (più che legittimo). Confronto ciò che leggo con la mia esperienza e non posso che trovarmi in disaccordo. L’elettrica è comoda, silenziosa e fluida (non c’è viaggio in cui i passeggeri non si addormentino, lasciandomi solo a sorbirmi ore di strada). E ha costi di gestione ridotti, come vedremo“.

Sotto gli Appennini non è facile trovare colonnine…

“Prima del conteggio delle spese sostenute (e dei risparmi goduti), premetto che in questi primi 9 mesi di possesso della mia e-208 GT non ho fatto molti km (appena 6.700). Questo principalmente perché ho atteso l’estate per iniziare a mettere il naso fuori Regione, tentando viaggi più lunghi e articolati. Purtroppo, non è andato sempre tutto per il meglio, specie una volta varcati gli Appennini. La rete di colonnine non è ancora capillare e si deve fare ancora molta strada per poter dire che sia stata messa a punto. In ogni caso, nelle zone da me maggiormente frequentate ho individuato le colonnine migliori (cioè le più economiche, le meno affollate, quelle riparate dal sole o dalle intemperie, ecc.). E ad oggi riesco a programmare i viaggi di settimana in settimana senza particolari problemi. In caso andasse proprio tutto male (le colonnine sono occupate oppure guaste), ho sempre i pannelli fotovoltaici di casa che posso sfruttare“.

Su 6.700 km risparmiati €475 sulla versione benzina, più bollo…

“Veniamo al conteggio del risparmio fin qui goduto. Innanzitutto, il bollo auto che in Veneto non si paga per i primi 5 anni e al 50% dal sesto anno in poi. Quindi sono circa 250 euro risparmiati. In secondo luogo, il costo dell’energia utilizzata a confronto con il costo che avrei sostenuto in benzina. Ho dedicato un po’ di tempo alla ricerca delle colonnine più economiche, in particolare delle gratuite messe a disposizioni da Comuni ed esercizi commerciali, come i supermercati). Sono riuscito a prelevare dalla rete di casa solo 335 kWh di energia. Costo totale stimato: 73 euro (utilizzando i prezzi dell’energia elettrica alla data di acquisto, essendo poi calati il costo effettivo è inferiore). A questi, si aggiungono i costi alla colonnina: 191 euro, come da fatture. In totale 265 euro di costo dell’energia. Ipotizzando che avessi preso l’equivalente termico della mia auto e che mi fossi recato sempre allo stesso distributore, avrei dovuto acquistare 400 lt di benzina: costo complessivo di 740 euro. Ho utilizzato per il calcolo i prezzi di giorno in giorno esposti dal distributore vicino a casa. Risparmio totale, quindi: 475 euro“.

Quanto mi costa la Peugeot… / Coi parcheggi gratuiti spesi in meno 1.355 euro

“Infine, il risparmio dovuto agli abbonamenti gratuiti per il parcheggio dell’auto nei parking a sbarra del centro storico di Vicenza, dove mi reco per lavoro. Se avessi acquistato l’equivalente termico della mia auto, avrei speso 70 euro al mese di abbonamento, che in nove mesi significano 630 euro di risparmi. In totale, in appena nove mesi ho risparmiato la bellezza di 1.355 euro (senza considerare altri fattori più difficilmente stimabili, come il costo dell’assicurazione). Chiedo a chi è più avvezzo di me a effettuare questo tipo di confronti di verificare la correttezza dei miei calcoli, onde evitare di diffondere notizie false. Dall’acquisto della mia Peugeot e-208 GT ho avuto solo benefici, a fronte di un breve periodo di adattamento a questo nuovo modo di gestire la propria auto. Mi permetto quindi di consigliare a chiunque si stia approcciando all’elettrico di farlo senza paure e pregiudizi. Ma di scegliere il proprio acquisto esclusivamente in base alle proprie esigenze (e possibilità economiche, chiaramente).

