In Sardegna con la Spring consumando…

di Francesco Scala

“Premessa: ho acquistato questa auto nell’ottobre del 2021 e in meno di due anni abbiamo percorso più di 22 mila km senza alcun problema. Non ho acquistato la Dacia Spring per fare viaggi da ‘millemila’ km, ma al momento dell’acquisto ho preteso l’opzione della ricarica in DC da 30 kW. Proprio per piccole gite fuori porta senza troppe preoccupazioni“.

In Sardegna con la Spring, da Perugia e con clima sempre acceso

“Viviamo a Perugia e per viaggi più impegnativi usiamo un’altra auto. Ma quest’anno abbiamo deciso di andare in Sardegna per visitare la zona dell’Ogliastra (bellissima!) prendendo il traghetto da Civitavecchia che dista circa 190 km da casa. Valutato il tutto, abbiamo pensato di usare la Spring. Acquisto l’abbonamento Be Charge da 100 kWh con sconto del 10% Tesla Club, costo finale 34,20 €. Si parte, 3 persone a bordo, bagagliaio pieno e, viste le temperature, teniamo il clima praticamente sempre acceso. Partiamo da casa con carica al 100%. Il tragitto non prevede autostrada, ma è quasi tutto in superstrada, dove ho cercato di stare intorno ai 90-95 km/h. Ma alcuni cantieri e un pezzo di strada urbana, nella zona di Monte Romano, hanno abbassato la media a 80 km/h. Arriviamo a Civitavecchia dopo circa 2 ore e 20 minuti, senza effettuare soste, con batteria al 23% e 60 km di autonomia residua, 190 km percorsi“.

Ricarica in una Ewiva a 28 kW di potenza media, non male

“Ricarichiamo la macchina alle Ewiva da 150 kW nella zona di Scaglia, a pochi km dal porto. Le 2 colonnine sono su una zona industriale all’interno di un’area recintata con cancello sempre aperto, un po’ nascoste e purtroppo non era presente alcun servizio. Ma funzionano molto bene. L’idea era di portare la carica all’80%, ma visto che avremmo comunque dovuto aspettare per l’imbarco al porto, portiamo arriviamo al 93%. La ricarica parte ad una potenza di 33,3 kW e si mantiene poco sotto i 30 kW almeno fino al 70%, poi inizia a calare. A fine carica la media della potenza è di 28 kW (oltre le aspettative), in circa 40 minuti abbiamo caricato 18,33 kWh, pronti per metterci in fila per l’imbarco. La tratta che facciamo è Civitavecchia-Arbatax. Rimaniamo in Sardegna 9 giorni percorrendo altri 240 km per raggiungere le varie spiaggie della zona e per un’escursione sull’altopiano di Golgo“.

Le mie ricariche in viaggio, la mia spesa complessiva

“A metà vacanza proviamo l’unica colonnina in DC della zona (Enel X Way 50 kW) portando l’auto dal 44% all’80% in circa 20 minuti. Mentre l’ultima ricarica la facciamo prima di riprendere il traghetto di ritorno ad Arbatax in una colonnina lenta AC vicino al porto (sempre Enel X da 22 kW). Lasciamo la macchina in carica, andiamo a mangiare, passeggiata, gelato e dopo un paio d’ore riprendiamo l’auto al 97%. Ci imbarchiamo e una volta scesi a Civitavecchia torniamo a casa senza effettuare soste, altri 190 km in 2 ore e 15 minuti. Arriviamo con batteria al 10% e 24 km di autonomia residua. La temperatura esterna è sempre stata intorno ai 35°, clima sempre acceso per tutto il viaggio e siamo andati un pochino più veloci rispetto all’andata. Costo totale del viaggio 20 € circa (5 di ricarica casalinga + 44,76 kWh consumati dell’abbonamento Be Charge 15€ circa). Consumo medio riportato dall’auto 10,2 kWh/100 km, 620 km percorsi“.

In Sardegna con la Spring: bilancio ok, con due problemini