Chi vince e chi perde: vendite EV di metà 2023

Chi vince e chi perde nelle vendite di auto elettriche a metà anno: il mercato cresce del 31,9%, ma vale solo il 3,9% delle immatricolazioni complessive.

Chi vince e chi perde: molto bene Tesla e la MG 4

A giugno sono state immatricolate nella in Italia 6.156 full electric (+3% rispetto al giugno 2022), portando a 32.684 unità il totale del semestre. Una cifra che ci relega all’ultimo posto tra i grandi mercati europei. Ancora non abbiamo neppure raggiunto un parco circolante di 200 mila EV (siamo 199.779, secondo Motus-e) e il mercato delle elettriche cresce meno delle vendite di auto in generale (+9,3% a giugno). E se non ci fosse Tesla...La marca di Elon Musk (reduce da altri 3 mesi da primato) è sicuramente tra chi vince: piazza le sue due auto ai primi due posti, sia nella classifica di giugno che in quella di metà anno. Nel semestre Model Y e Model 3 si piazzano al 1° e 2° posto, con oltre 8 mila auto vendute, e valgono un quarto del mercato elettrico complessivo. Tra chi vince c’è sicuramente anche la cinese MG 4, che a metà anno ha venduto 1.235 auto, piazzandosi al 5° posto: non male per un marchio sparito a lungo dai radar.

Non brillano 500e, Volkswagen e Renault, Quanto alla Jeep Avenger…

Chi ha perso? Beh, sicuramente non è un buon risultato quello della 500e, che in un mercato comunque in crescita è passata da 3.580 a 2.870 auto vendute nel semestre. E perde la Volkswagen, che non riesce a piazzare alcun modello nella top ten (tra le prime 10 c’è una sola auto del gruppo, l’Audi Q4 a quota 968). Non brilla il gruppo Renault, che accusa il declino della Zoe e, in un mercato che un tempo dominava, e piazza solo auto nelle posizioni di rincalzo. Con la Twingo 6°, la Megane 7° e la low-cost Dacia Spring scivolata in 10° posizione. Tra le novità di giugno da segnalare l’ingresso nella top ten della Jeep Avenger, al 7° posto con 285 auto vendute. Ma è presto per capire se sono le avvisaglie di un vero successo. Colpisce poi il fatto che in Italia, unico mercato in Europa, si continuano a vendere più ibride plug-in che elettriche pure: le prime nel semestre sono arrivate a quota 39.753, quasi 7 mila in più delle EV. Mentre continua il crollo delle vendite di auto a metano: un migliaio in 6 mesi, con un quota dello 0,1%.