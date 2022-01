Chi ha vinto e chi ha perso: vendite di EV 2021 in Italia

Chi ha vinto e chi ha perso nel mercato dell’auto elettrica 2021. La più venduta è ancora la 500, incalzata dalla Dacia Spring. Deludono la Zoe e le Volkswagen.

Chi ha vinto: bene 500 (con qualche aiutino) e Spring

Dicembre è stato un mese fiacco anche per l’auto elettrica: se ne sono vendute un migliaio in meno dell’anno scorso, 6.205 contro 7.257. Il motivo: gli incentivi erano esauriti e questo ha tenuto lontani gli acquirenti, che speravano in un rinnovo nel 2022, poi invece non arrivato. E così nessun modello ha raggiunto nel mese le mille immatricolazioni, con la solita 500 davanti alla Spring, quest’ultima penalizzata dalla carenza di auto da consegnare. Seguono altre tre piccole: la Twingo, la e-Up e la Smart ForTwo, a dimostrazione che in Italia la EV è vissuta soprattutto come seconda auto per la città. Nella classifica dell’intero 2021 stravince ancora la 500, la prima auto elettrica a superare le 10 mila immatricolazioni in un anno, anche se con con l’aiutino di qualche Km Zero… Dopo le solite piccole, troviamo in 5° posizione la Tesla Model 3, per la prima volta oltre quota 5 mila: non male per un’auto che costa più di 50 mila euro.

Chi ha perso: ci si aspettava di più da Renault e VW

Chi ha deluso le aspettative? Sicuramente la Renault Zoe, che è stata a lungo leader di mercato e che nel 2021 si piazza solo sesta. Con la ciliegina finale di una clamorosa bocciatura nella prova-sicurezza dell’ente europeo Euro NCAP. In dicembre, addirittura, la Zoe non è neppure entrata nella top ten. Al di sotto delle attese anche le due nuove Volkswagen, ID.3 e ID.4. La prima, presentata come erede della Golf, non è arriva a 300 immatricolazioni medie al mese (3.440 in tutto l’anno). Complessivamente nel 2021 si sono vendute 67.542 auto elettriche, con una quota del 4,6% del totale. Ci si aspettava di più, ma è stato un anno nerissimo per tutto il mercato dell’auto, fermo a 1.457.952 unità vendute. Per ora gli italiani restano guardinghi e preferiscono le ibride, che valgono il 29% di quota (le full hybrid al 6,9% e le mild al 22,1%). Le ibride plug-in hanno chiuso invece al 4,7%. Tra i carburanti “alternativi”, tiene bene il GPL (7,3%), mentre il metano è sempre più marginale (2,1%). Calano nettamente benzina e gasolio, con vendite al 29,7% e al 22,6% di share.

— Chi ha vinto e chi ha perso: queste statistiche sono tratte dal sito Unrae.it.