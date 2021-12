Zero incentivi nel 2022, ha vinto la linea Giorgetti

Zero incentivi per le auto elettriche nel 2022. La partita di fatto era chiusa già da una settimana: l’ultimo atto l’approvazione alla Camera della legge di bilancio.

Zero incentivi: gli unici in Europa

Ha vinto la linea del ministro dell’Industria Giancarlo Giorgetti e della Lega, che non hanno mai avuto in simpatia le auto a emissioni zero. I pochi spiccioli che c’erano sono stati dirottati altrove (aiuti ai concessionari auto ecc.). Facendo dell’Italia l’unico tra i grandi Paesi europei a non concedere alcun tipo di bonus per chi acquista un’auto a emissioni zero. Il discorso potrebbe riaprirsi più avanti, inserendo il tema incentivi in un nuovo provvedimento. Ma gli addetti ai lavori prevedono che non se ne parlerà per almeno 3-4 mesi, visto che di mezzo c’è anche la partita del Quirinale, con votazioni dai tempi imperscrutabili. Nulla ha potuto l’Intergruppo trasversale ai partiti nato in Parlamento a sostegno della mobilità elettrica, guidato dal combattivo grillino siciliano Giuseppe Chiazzese.

E ora che cosa faranno le Case per vendere EV?

Ora si tratta di vedere che impatto avrà la linea “zero incentivi” sul mercato dell’elettrico. In redazione arrivano già mail di lettori sconsolati, che progettavano di acquistare un’elettrica, ma ora pensano di ripiegare su un’auto tradizionale. A dire il vero non si tratta di una novità. Già nella seconda parte dell’anno il bonus è stato di fatto quasi sempre indisponibile, a causa degli “accaparramenti” consentiti da una norma mal congegnata. Nonostante questo, già a fine novembre le auto elettriche immatricolate nel 2021 erano già 61.331, contro le 25.283 dello stesso periodo del 2020. Con la quota di mercato salita dal 2,0 al 4,4%. E c’è da capire anche che scelte faranno le Case auto, “costrette” a immatricolare un certo numero di EV per abbassare la media delle emissioni delle auto vendute. Ed evitare così le multe predisposte dalla UE per gli sforamenti, molto salate.