Con zero bonus nel 2022 si ripiega sull’elettrico Km Zero?

Con zero bonus governativo si ripiegherà sull’elettrico a km zero? Ovvero su auto già immatricolate dal concessionario e con sconti del 20-25%? Vediamo…

Con bonus zero… La 500e con €6 mila di sconto

La formula “a Km Zero” equivale alle offerte speciali dei supermercati. Si usa per spingere modelli non proprio sulla cresta dell’onda o anche per centrare obiettivi di vendita che fruttano ai dealer riconoscimenti di vario tipo. Nell’elettrico non ha mai preso piede, perché formalmente sono auto di seconda mano (anche se in realtà mai utilizzate). Il motivo è semplice: c’erano incentivi sul nuovo talmente generosi da coprire lo sconto delle km Zero. Ma ora lo scenario cambia e val la pena dare un’occhiata ai prezzi, con riferimento l’EV più venduta in Italia, la 500e. Vediamo per esempio il sito Miacar.it: le offerte della piccola Fiat elettrica abbondano, con sconti che vanno dal 24 al 26%. Si tratta di auto immatricolate tra ottobre e novembre, con prezzi che partono da 19.920 euro per un modello che di listino ne costerebbe 26.150 (-25%). Si tratta evidentemente della versione più economica, la Action, con 190 km di autonomia. Per la versione con 320 km, invece, i prezzi partono da circa 23 mila euro.

Offerte convenienti? Da confrontare con gli sconti sul nuovo…

Sono sconti che coprono l’assenza dell’incentivo? A prima vista sì, se si pensa che (senza rottamazione) il bonus che va a scadere era di 4 mila euro, mentre qui lo sconto è di 6-7 mila euro. Ma in realtà i conti sono un po’ più complicati, perché sappiamo tutti che i prezzi di listino sono solo un riferimento. Soggetto a riduzioni di ogni genere, grazie alle promozioni delle Case e dei concessionari. È indubbio comunque che le offerte a km Zero si fanno più interessanti e che val la pena dare un’occhiata, magari confrontando più siti. Per esempio Autoscout 24, che unisce all’usato anche le offerte a km Zero. Qui le 500e arrivano per lo più da concessionari tedeschi (ce ne sono decine), con prezzi un po’ più alti, da 23 mila euro per la versione 190 km e 25 mila per la 320 km. Inutile dire che nel caso occorre fare attenzione nel passaggio di proprietà, le auto vanno ri-targate.

IN CONCLUSIONE. Le Case hanno bisogno di vendere auto elettriche, per centrare i limiti sulle emissioni ed evitare pesanti multe dalla UE. Cessando gli incentivi, spingeranno sugli sconti? Lo vedremo già a gennaio. Il canale delle km Zero può essere uno dei mezzi usati per spingere la vendita senza toccare i listini. Val la pena di tenerlo d’occhio.