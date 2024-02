Che cosa mi frena dal comprare una EV? L’assistenza

Che cosa mi frena dal comprare una EV? Non è la ricarica né il problema dei lunghi viaggi, ma l’assistenza, scrive Michele, un autoriparatore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Da autoriparatore so per esperienza quanto inquinano le auto termiche…

“Lavoro da diversi anni in un consorzio di autoriparatori di Prato che si occupa principalmente di revisioni auto. Sto seguendo con molto entusiasmo da diversi anni il mondo della mobilità elettrica. E mi piacerebbe tanto passare ad una BEV, in quanto in città sicuramente, sono e saranno una necessità per continuare a viverci. Leggo tanti che dicono che il problema dell’inquinamento non sono i veicoli a combustione. Vi farei vedere quando si pulisce dove facciamo le revisioni la bellissima acqua nera che si crea dai nostri veicoli diesel e benzina. È impressionante. A chi continua a dire il contrario dico sempre: bene prova a mangiare in una stanza chiusa con due auto accese anche Euro6D, magari durante una rigenerazione del FAP. E poi prova (se sei ancora vivo) a mangiare nella stessa stanza con due veicoli elettrici accesi e prova capire la differenza“.

Che cosa mi frena? Non è la ricarica, ma ripararle in caso di incidente o…

“Ma a frenarmi sull’acquisto non è il problema dove ricaricare, non è il problema dei viaggi lunghi, ma è il problema dell’assistenza. Va bene se tutto funziona, ma se succede un problema, un sinistro, come è stato raccontato qualche giorno fa su questo sito, incominciano i problemi. E i costi, se l’auto è fuori garanzia. E questo coinvolge tutte le case costruttrici. Non sto a raccontare i vari casi, ma basta questo semplice esempio. Per mettere in sicurezza le batterie di una BEV in una carrozzeria, serve una mattinata intera e questo solo per fare una semplice riparazione. Per non parlare di fermi in officina (rete ufficiale) di settimane/mesi. Tutto questo mi fa pensare che ancora per la maggiore parte delle persone siamo ancora lontani per convertirsi in elettrico. E chiedo a voi un vostro parere su questo tema, molto discusso nelle nostre officine. Un saluto e complimenti per il vostro lavoro aperto a 360 gradi“. Michele De Luca

Risposta. Stiamo cercando di raccogliere dati attendibili sul problema sollevato da Michele e, prima di lui, da altri lettori. Diciamo che la nostra prima impressione è che le auto elettriche si guastano decisamente poco. Ma quando succede, magari proprio a causa di un incidente, i tempi di riparazione scontano l’inesperienza (e la comprensibile cautela) delle reti di assistenza. Ci torneremo sopra e, come sempre, l’esperienza diretta dei lettori sarà prezioso per farlo nel modo più concreto possibile.