Mal di assistenza: altre due lamentele

Mal di assistenza: due lettori, Annarita e Massimo, lamentano le difficoltà di intervenire sulle loro auto (Renault Twingo e Toyota Proace) in caso di guasto. Vaielettrico risponde.

Mal di assistenza (1) Annarita appiedata con la sua Twingo

“Ho problemi con la mia auto elettrica Renault Twingo Intens. Mi ha presentato un avviso di anomalia del sistema elettrotecnico e l’accensione di un anomalia della batteria secondaria da “12 V”. E in più durante la guida, insieme alla spia Stop, si sente un segnale acustico. Da precisare che la macchina ha gli adattatori, in quando sono una persona affetta da disabilità motoria. In questi casi come ci si comporta? Le officine sono piene e mi hanno dato appuntamento a metà novembre. Lasciandomi in sospeso nel frattempo con la difficoltà di non poter fare fisioterapia e andare a lavorare. nLa macchina ha meno di due anni ed è ancora in garanzia“. Annarita Mariniello

Mal di assistenza (2) Il mio Toyota Proace vittima di ‘errore 316’, non ne vengo fuori

“Sono titolare di un contratto di noleggio a lungo termine nei confronti di Kinto-One per un Toyota Proace City elettrico, ritirato il 21/4. Il 24/6 (sabato) il primo segnale: il mezzo da fermo non si muove più, il soccorso non può venirmi a prendere perché ero su proprietà privata con ghiaia. Mi chiedono di organizzare un soccorso privato… Di fatto il giorno dopo il mezzo era funzionante, non riportava nessun errore nella diagnosi. Sono rimasto bloccato altre 4 volte fino a settembre, avendo capito che dopo 30 minuti il mezzo si dimenticava il male, ho sopportato. Ma purtroppo il 18/9 si è fermato in modo sistematico e hanno dovuto trascinarlo sul carroattrezzi in malo modo (a mie spese). Per poi scaricarlo con acqua e olio sotto le gomme, le 4 ruote tutte bloccate dall’elettronica. Siamo alla 6° settimana e non ne vengono fuori, errore 316. Devono avere da Toyota le info per proseguire, non hanno esperienza per la riparazione, errore sconosciuto. Credevo nell’elettrico (sono un imprenditore nel settore), ora penso sia un flop. Forse se mi danno software e competenze son più capace io di intervenire. Le officine non hanno idea dei mezzi elettrici, il mercato le supera in modo vergognoso!“. Massimo Bugani

Si guastano poco, ma quando si guastano…

Risposta. Pubblichiamo questi sfoghi non per attaccare questa o quella Casa automobilistica, ma per rimarcare un problema nel quale ci siamo imbattuti più volte. Ovvero: la rete di assistenza non è ancora formata a sufficienza per l’elettrico e troppo spesso alza le mani quando si verifica un problema di elettronica. Il che, ovviamente, crea frustrazione e voglia di tornare all’antico, ai veicoli tradizionali. È vero che, statistiche alla mano, le elettriche sono molto più affidabili delle vetture benzina-gasolio. Ma questa non è una gran consolazione per chi ci capita in mezzo, come i nostri sfortunati lettori. Tanto più per chi, come la nostra lettrice, ha problemi di disabilità motoria e deve poter contare sulla propria vettura con adattatori.