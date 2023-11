A Sydney debutta il caricabatterie su palo elettrico

La multiutility con base in Australia e Nuova Zelanda Intellihub ha installato a Sydney il primo di 50 caricabatterie per veicoli elettrici montati su palo elettrico previsti nell’ambito di un piano infrastrutturale del valore complessivo di 2 milioni di dollari.

Altri otto sono stati accesi sempre a Sydney e nelle regioni Hunter del NSW. Sono montati sui pali elettrici di legno della rete elettrica esistente e non richiederanno quindi costosi lavori di collegamento.

Saranno 50 entro l’anno, ricarica in AC a 22 kW

Erogano in corrente alternata a 22 kW e godono di un finanziamento di 871.000 dollari da parte dell’Agenzia australiana per le energie rinnovabili (ARENA). Tutti i 50 caricabatterie saranno online entro la fine dell’anno.

Il ministro federale per il cambiamento climatico e l’energia, Chris Bowen, al centro, durante la cerimonia per l’attivazione del primo caricabatterie per veicoli elettrici nel sobborgo di Wolli Creek, nel centro di Sydney.«Circa il 9% di tutte le nuove auto vendute in Australia sono ora veicoli elettrici, e in alcune zone di Sydney i tassi di adozione di veicoli elettrici sono il doppio della media nazionale», ha detto Wes Ballantine , CEO di Intellihub. Entro il 2030 si prevede che sulle strade australiane ci saranno più di un milione di veicoli elettrici. Molti di questi dovranno restare in strada e trovare lì la possibilità di rifornirsi.

Intellihub: “Opzione accessibile, sicura e pratica”

I pali elettrici fiancheggiano la maggior parte delle strade e ciò «rappresenta un’enorme opportunità per le comunità locali che avranno bisogno di una gamma di soluzioni di ricarica pubbliche. Costituiscono un’opzione accessibile, sicura e pratica per la ricarica dei veicoli elettrici» spiega Ballantine.

I caricabatterie per montaggio su palo elettrico sono della francese Schneider Electric. Li gestisce la piattaforma Exploren, sviluppata dal fornitore australiano di software e hardware per veicoli elettrici EVSE, e che supporta già circa 500 caricabatterie pubblici in tutta Sydney.

I caricabatterie si collegheranno alla rete elettrica Ausgrid e Origin Energy fornirà energia verde certificata al 100% per il progetto.

Per l’implementazione è stata data priorità alle aree ad alta densità abitativa, alle strutture sportive e ricreative, ai centri commerciali locali o alle aree di trasporto.

A Sydney un’auto su 4 è in strada: ecco la soluzione

I consigli locali hanno anche condotto un ampio coinvolgimento della comunità per aiutare a individuare le migliori località dal punto di vista della comunità.

Circa una famiglia australiana su quattro non ha accesso a parcheggi privati, «quindi questo tipo di soluzioni di ricarica pubblica sono una vera necessità» ha detto Ballantine.

