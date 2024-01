Cargo eBike pieghevole che trasporta 190 kg: arriva Muli

Una cargo eBike pieghevole e capace di trasportare oltre 190 kg di peso. Si tratta della tedesca Muli Motor ST Pro ed è la risposta green ultra compatta ai piccoli furgoni per le consegne.

La cargo eBike Muli Motor ST Pro nasce nello stabilimento Muli di Colonia, dove da diversi anni ci si concentra esclusivamente sulle biciclette da carico. Con la sua ultima evoluzione il team tedesco è riuscito ad aggiungere qualcosa al mondo cargo eBike. Infatti alla enorme capacità di carico che arriva a 195 kg, si aggiunge il pratico telaio pieghevole. Che consente di adattare la bici a spazi ristretti, rendendola ideale per chi ha poco spazio di parcheggio. Oltre a poterla caricare sui mezzi pubblici, grazie al suo design compatto. È come avere il bagagliaio di un’auto su due ruote, senza la fatica di trovare parcheggio.

Tech giapponese per la cargo eBike

Per quanto riguarda la tecnologia di spinta usata, la scelta è ricaduta sul propulsore per cargo eBike di Shimano, modello EP6 Cargo. Parliamo di un motore ultra collaudato e capace di dare garanzie con una coppia di 85 Nm e con 250 watt di potenza nominale. Non volendo rinunciare all’efficienza della pedalata, gli specialisti di Muli Cycles hanno scelto di dotare la Motor ST Pro di un mozzo posteriore Shimano Nexus a cinque velocità con modalità automatica Di2.

Cinghia o catena? Entrambe

La manutenzione è un gioco da ragazzi con la trasmissione a cinghia Gates Carbon, eliminando la necessità di una regolare manutenzione della catena. Va però detto che la cargo eBike Muli Motor ST Pro viene venduta anche con la normale catena di acciaio (costa un poco meno).

Inoltre per coloro che non amano la seccatura del cambio marcia, il mozzo posteriore a cinque velocità Shimano Nexus con modalità automatica Di2 consente di pedalare senza doversi preoccupare di cambiare marcia. Sempre in tema di efficienza, la bicicletta è alimentata da una batteria da 630 Wh che consente di avere autonomia sufficiente per una intera giornata. Completa la dotazione base una coppia di freni idraulici a quattro pistoncini, che si appoggiano su grandi dischi da 180 mm.

Il prezzo di Muli cargo eBike

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, la Muli Motor ST Pro viene offerta in Europa con un prezzo di partenza di 6.340 euro. Ma non mancheranno girando un po’ sul web rivenditori pronti a fare qualche sconto. Per questa cifra si ottengono una serie di componenti aggiuntivi come il kit di illuminazione Busch & Muller, i parafanghi, il doppio cavalletto e il bloccaggio della ruota posteriore. Si può aggiungere il pratico portapacchi posteriore al costo di 130 euro. Sono disponibili anche altri accessori come i seggiolini per bambini, una copertura antipioggia e persino un cuscino per cani.

