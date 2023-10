Camion elettrico vs diesel, Scania: -90% di Co2

Camion elettrico vs diesel: nell’intero ciclo di vita il taglio nelle emissioni di Co2 può arrivare al 90%, certifica Scania, produttore che fa capo a Volkswagen.

Camion elettrico vs diesel: il pareggio a 68mila km, poi…

Scania ha realizzato uno studio intitolato “Battery vs. diesel” e un’anticipazione dei contenuti è stata pubblicata sul profilo LinkedIn di Volkswagen Group. È stato preso a riferimento un camion da 30 tonnellate, confrontandone le emissioni durante l’intero ciclo di vita. Inizialmente, come si sa, il bilancio è sfavorevole per l’elettrico, a causa delle emissioni legate soprattutto alla produzione delle batterie. Ma appena i km percorsi aumentano il rendiconto inizia a migliorare. Il pareggio è arrivato dopo 68.000 km. E con una durata di vita stimata in 500.000 km, il truck elettrico emetterebbe il 38% in meno di gas serra. Ma c’è di più “Oggi, la quota di energie rinnovabili è già significativamente più alta rispetto al mix energetico del 2016, che abbiamo preso a riferimento per il nostro calcolo. E continuerà ad aumentare considerevolmente“, spiega Andreas Follér, responsabile della sostenibilità di Scania.

Si lavora anche sull’utilizzo dei pannelli solari sui mezzi pesanti

Secondo Follér, sono tre i requisiti che aiuterebbero un camion elettrico a emettere almeno il 90% in meno rispetto al diesel. Il primo: totale riciclabilità della batteria. Il secondo: percentuale più elevata di elettricità rinnovabile utilizzata per le ricariche.Il terzo: processo più sostenibile nella produzione delle celle e dell’acciaio utilizzato per la struttura dei mezzi. Il calcolo di Scania si riferisce alla sola Co2, tralasciando il fatto che un camion elettrico non emette nulla mentre viaggia. Un diesel rilascia invece diverse sostanze allo scarico, tra cui le famigerate polveri sottili. Scania lavora su più fronti sul tema sostenibilità. Un camion ibrido plug-in da 560 cavalli ricoperto di pannelli fotovoltaici è in fase di test, in Svezia. Per ora l’energia solare non è sufficiente per ricaricare completamente la batteria di un mezzo di grandi dimensioni, ma di allungarne la percorrenza sì. L’energia generata può anche alimentare la refrigerazione del rimorchio, con una superficie utile simile a quello di una casa dotata di pannelli.

