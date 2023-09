Un camion solare ha senso? Scania ci crede

Un camion solare ha senso? Scania (VW) ci crede e sta testando un veicolo ibrido plug-in con la superficie in gran parte ricoperta da pannelli fotovoltaici.

Un camion solare anche per refrigerare il rimorchio

La strada verso le emissioni zero è ancora lunga e sono benvenute anche le soluzioni che consentono comunque di abbattere il carico inquinante. A luglio vi abbiamo parlato dell’iniziativa di Flixbus di installare pannelli solari sui tetti dei mezzi impegnati sulle tratte più lunghe, per risparmiare il 3-4% di carburante. Ora Scania si propone target più ambiziosi con un camion ibrido plug-in da 560 cavalli dotato di pannelli solari, in fase di test a Södertälje, in Svezia. Per il momento, l’energia solare non è ritenuta sufficiente per ricaricare completamente la batteria di un mezzo di grandi dimensioni, ma solo di allungarne la percorrenza. Erik Johansson, capo progetto e prof dell’Università di Uppsala, vede in questa iniziativa “un enorme potenziale per mitigare gli impatti climatici del trasporto merci“. L’energia solare generata può anche “alimentare la refrigerazione del rimorchio“, con una superficie simile a quello di una casa dotata di pannelli.

Anche Volvo Trucks ci crede: i primi risultati

Entro poche settimane, Scania pubblicherà i risultati di questo primo test. L’azienda svedese è tra i leader nei progetti di conversione alle emissioni zero, che conta di raggiungere su tutta la gamma entro il 2040. L’anno scorso ha presentato mezzi pesanti con batterie fino a 624 kWh per trainare rimorchi fino a 64 tonnellate. Fredrik Allard, Head of Electric Mobility, spiega: “L’obiettivo è vendere il 50% dei camion elettrici entro il 2030“. Ma la concorrenza non sta a guardare: Volvo Trucks, altro colosso svedese, ha già consegnato 683 camion elettrici nel primo trimestre 2023. E ha progetti ambiziosi di consegne per l’anno in corso. Un fotografia del settore è stata scattata da Price Waterhouse Coopers Strategy (PwC) in un rapporto pubblicato di recente. Si stima che le vendite di modelli elettrificati supereranno i camion a combustione interna prima della fine del decennio. E in un paese come la Spagna, con numerose ore di sole, un camion potrebbe percorrere 10.000 km solo grazie al fotovoltaico.