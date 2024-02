BYD taglia i prezzi: la marca cinese, che contende a Tesla la leadership mondiale nell’elettrico, abbassa i listini di tre modelli: la Atto 3, la Dolphin e la Seal. Trovate prezzi e dati aggiornati dei modelli BYD nel nostro Listino Interattivo

BYD taglia i prezzi di Atto 3, Dolphin e Seal

Sarà per sfruttare la scia dei nuovi bonus in arrivo, sarà per replicare ai ripetuti ribassi di Tesla, fatto sta che BYD taglia i listini. E punta su un risveglio del mercato italiano, dopo che la Francia ha rivisto i nuovi incentivi penalizzando proprio i prodotti cinesi. E dopo che la Germania ha addirittura azzerato i bonus. Eccoi nuovi prezzi.

La BYD Atto 3 parte ora da 38.790 euro (era a 41.990) nella versione Comfort e da 40.790 euro per la versione Design (era a 43.490).

La BYD Dolphin in versione Comfort costa ora 33.790 euro (era a 35.490), mentre si scende a 35.790 per la più completa versione Design (era 37.490). Entrambe le versioni fanno riferimento alla dotazione di batteria da 60,48 KWh.

Anche la BYD Seal ritocca il listino, con un prezzo d'attacco per la Design di 43.600 euro (era a 46.890), rientrando negli incentivi. Mentre la versione Excellence AWD parte ora da 49.390 (colori Ice Blue, Atlantis Grey, Polar White e Space Black).

Annunciato anche il prezzo della berlina Han: si parte da 70.949

Se il piano incentivi appena annunciato dal ministro Adolfo Urso andrà effettivamente in porto, il listino di BYD si presenta decisamente competitivo. Non stiamo parlando di citycar, ma di auto una certa consistenza e con autonomie competitive. La Seal, per esempio, è proposta con batterie da 82 kWh e un’autonomia fino a 570 km. Con i nuovi bonus in un range compreso tra i 5 mila e 13.500 euro, avremo prezzi assolutamente competitivi con i modelli termici di analoghe dimensioni. BYD Italia ha anche annunciato che la berlina BYD Han sarà proposta al pubblico italiano con un prezzo a partire da 70.940 euro. Stiamo parlando di un modello sportivo dotato di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con trazione integrale e un’autonomia WLTP fino a 521 km.