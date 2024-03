Bonus wallbox: I dubbi di un lettore sulle fatture

Non è semplice districarsi nella burocrazia che regola gli incentivi pubblici. Ci scrive Paolo che vuole essere sicuro, in riferimento al contributo per la wallbox, sulla possibilità di comprare separatamente il dispositivo rispetto alla posa della colonnina. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it.

“La wallbox voglio sceglierla e pagarla io”. Ho diritto al Bonus?

“Sto valutando l’acquisto e l’installazione di una wallbox per ricarica domestica (monofase max 7,4 Kw). Sarei dell’idea di acquistare autonomamente la wallbox (evitando il ricarico applicato dall’elettricista). Mi troverei così ad avere una fattura di acquisto e una fattura di installazione.

Chiedo: ai fini dell’eventuale bonus colonnine 2024, devo avere un’unica fattura elettronica di tutta l’opera? Oppure posso averne più di una? Ringrazio di già, anche per i sempre interessanti articoli che diffondete„. Paolo

L’ “eventuale”bando del 2024 sulla wallbox: ancora non si sa niente

Risposta (di Gian Basilio Nieddu)- Grazie Paolo della domanda che ci permette di ricordare che oggi (14 marzo) è stato l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda per chi ha comprato, installato e pagato la wallbox nel 2023 (leggi qui).

Il bando 2024? Non abbiamo notizie. Siamo sicuri delle risorse a disposizione ma come tanti bandi – ecobonus auto, motori marini elettrici, retrofit – non si ha certezza sulle date.

Nei giorni scorsi però è stato pubblicato il bando su wallbox e colonnine per imprese e professionisti (leggi qui) quindi si spera venga comunicato al più presto quello per le colonnine domestiche anche per dare tempo a chi vuole presentare la richiesta di contributo.

Si può fare, pagamenti diversi per wallbox e messa in opera

Rispondiamo alla domanda specifica di Paolo, sempre che non si modifichi il bando non ancora pubblicato, attraverso l’analisi dei documenti messi a disposizione da Invitalia.

Nel modulo che contiene la relazione finale da compilare e presentare ci sono quattro righe relative alle fatture. Più spese, più fatture. Nelle istruzioni alla compilazione si legge: “Copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica“. Al plurale.

L’acquisto non basta, si deve allegare obbligatoriamente: “Idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura”. Per essere chiari: “Il contributo è previsto per l’acquisto e posa; il solo acquisto non è sufficiente per richiedere il contributo“.

Attenzione le fatture devono essere elettroniche, ma “tuttavia, nel caso in cui il soggetto emittente fattura rientrasse tra coloro che per legge sono esonerati dall’emissione di fattura elettronica, il richiedente potrà allegare la fattura tradizionale solo unitamente ad ulteriore documentazione attestante l’esonero del fornitore dalla fatturazione elettronica“.

Istruzioni chiare, manca solo la data del bando 2024.

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –