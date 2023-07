Batteria 100% dopo 100mila km, promette Seres

Batteria 100% dopo 100mila km: è la promessa di Seres, marchio cinese che vuole affermarsi in Europa con una nuova tecnologia, sfidando anche Tesla.

Batteria 100% dopo 100mila km, grazie allo stato semi-solido

L’arma del brand cinese è la batteria allo stato semi-solido, una soluzione che viene introdotta per la prima volta in Europa nella versione top di gamma della Seres 5. Non è tanto l’autonomia omologata a impressionare (530 km per una batteria da 90 kWh, niente di che). Quanto l’assicurazione che dopo 100 mila km la capacità, e quindi la percorrenza, saranno gli stessi dell’acquisto. Una notizia che, se confermata dai fatti, risulterebbe confortante non solo per il range assicurato a chi viaggia, ma anche per il valore della Seres 5 nel mercato dell’usato. Oltre alla citata versione top, la 4WD Flagship, verranno messi in vendita due allestimenti meno costosi, la 2WD e la 4WD. La versione base ha un motore da 224 kW (300 CV) e una batteria LFP da 80 kW, con 500 km di autonomia omologata. La 4WD ha 436 kW (585 CV) di potenza con doppio motore e autonomia di 483 km. Non è ancora chiaro che tipo di batteria monta.

Ha le stesse dimensioni della Tesla Model Y. E i prezzi…

Ne sapremo di più durante il tour promozionale che Seres sta per intraprendere in 25 Paesi europei, tra cui l’Italia. Di certo non parliamo di un modello particolarmente economico: per ora si conoscono i prezzi per la Germania, dove la versione base (senza trazione 4×4) costa 63.900 euro. Quanto alle dimensioni, la Seres 5 raggiunge i 4,71 metri di lunghezza, 1,93 metri di larghezza e 1,62 metri di altezza, con un passo di 2,87. Connotati molto vicini a quelli della Tesla Model Y, che è lunga 4,75, larga 192 e alta 162. All’interno la Seres 5 ha uno schermo touch da 15,6 pollici, con Head-Up Display, tetto panoramico, sedili riscaldati, assistenza alla guida di livello alto. Seres fa parte del gruppo Sokon ed è già presente in Italia con la Seres 3, un Suv proposto con prezzi che partono da 37.555 euro. Con una batteria da 54 kWh e un’autonomia di solo 301 km. Dalle statistiche ufficiali , non risulta tra le 75 elettriche più vendute.