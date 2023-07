Barca elettrica a fuoco, come altre termiche negli stessi giorni

E’ andata a fuoco la barca elettrica di AS Labruna ricoverata nel cantiere nautico di Riva Ligure. Aveva gareggiato all’Energy Boat Challenge 2023 di Monaco. (ne abbiamo scritto qui). La causa? Cortocircuito impianto elettrico o batteria oppure altro?

Quali sono le cause? Parla il titolare del cantiere

Non si è escluso il dolo (Imperia si trova in testa alla classifica ministeriale degli incendi dolosi), ma alla testata locale Sanremo News il rappresentante del cantiere dei Fratelli Diurno a Riva Ligure, Marco Diurno ha detto in un video: “Era un prototipo con la batteria al litio, gli impianti elettrici. Probabilmente un corto circuito accidentale ha fatto prendere fuoco alla barca“.

Abbiamo poi sentito direttamente il titolare che resta prudente: “Non abbiamo ancora il verbale degli investigatori quindi non possiamo dire qualcosa sulle cause dell’incendio“.

Massimo La Bruna: “Le indagini non sono chiuse, ci sono da capire le cause”

Abbiamo sentito Massimo Labruna, proprietario della barca: “La batteria era completamente scarica, la barca era sul carrello. Al momento non c’è un verbale dei carabinieri e dei vigili del fuoco che individui la causa del rogo. Ancora non sappiamo cosa sia successo“. E poi chiarisce ancora: “La barca non è un prototipo è CE e tutto è compliant ISO 16315 certificato da organismo notificato anche se non obbligatorio“.

Nello stesso giorno a fuoco in mare una barca a vela (non elettrica)

Le barche elettriche sono pericolose? Nelle stesse ore e sempre in Liguria è andata a fuoco una barca a vela non elettrica. “Ha iniziato a bruciare in mezzo al mare, al largo di Genova Multedo. Le due persone che erano a bordo si sono messe in salvo allontanandosi con un tender in dotazione del natante“. Così si legge nel sito ligure Primocanale e su Genova24.

Altre barche termiche a fuoco nei giorni scorsi in tutta Italia

Ma non è finita qui, leggiamo sempre dalle cronache locali. In questo caso da La Nazione del 9 luglio: “Paura in mare a Castiglione della Pescaia. Una barca – per l’esattezza un semicabinato – è andato a fuoco forse per un guasto al motore. L’incendio ha completamente distrutto l’imbarcazione“.

Il giorno prima si legge su La Provincia di Como: “Ha riportato ustioni serie, ma non è in pericolo di vita, una delle tre persone che si trovavano a bordo di un motoscafo che oggi pomeriggio (sabato 8 luglio) poco dopo le 16,30 ha preso fuoco all’altezza di Marina 1“.

Le cause? “I due uomini hanno riprovato a far partire il motore senza però – pare – seguire la procedura corretta. Il motore quindi si è surriscaldato ed è divampato un incendio. Il fumo è stato visto in tutta la città”

E un mese fa è andato a fuoco un catamarano nel porto di Marina di Ragusa. E sono tantissimi i casi di barche e navi a idrocarburi e non a batteria che prendono fuoco davanti alle nostre coste.

Massima attenzione alla batteria, ma tutte le barche vanno a fuoco

Chiaro che bisogna avere la massima attenzione alla gestione della batteria e dell’impianto elettrico, ma le cronache locali – ci sono ancora poche barche elettriche per avere delle statistiche – confermano che il problema incendio non è un dato caratteristico di un sistema di propulsione rispetto ad un altro. Nonostante nei titoli quando la barca è elettrica viene specificato, non quando va a fuoco una termica.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-