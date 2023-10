“Falso che l’assicurazione per la BEV costi di più”. Pierluigi Ferraro, assessore all’ambiente del Comune di Montelabbate in provincia di Pesaro e Urbino, ci mette la faccia quando si parla di elettrico. Ai no watt ha detto: “Voi rappresentate il passato” (leggi). Non per ideologia, ma perché, è proprietario di una Dacia Spring 65, conosce bene costi, autonomia, prestazioni. Letta la notizia sui presunti rincari delle assicurazioni per le BEV (leggi qui) risponde per le rime e soprattutto con i numeri.

Ci scrive: ecco la polizza della mia Dacia Spring

“Una nota rivista online di settore pubblica un articolo dal titolo: Auto elettriche, c’è una sorpresa nella polizza. Si legge che “la vera novità, non in positivo, è relativa alla gestione, ovvero il tema del costo dell’assicurazione per le auto elettriche nuove. Nel 2020 le compagnie assicurative offrivano premi medi più bassi ai guidatori di auto elettriche. Nel 2023 la situazione si è ribaltata, con premi mediamente più alti per le elettriche. Nel 2023 si è registrato un premio medio di quasi 470 euro per le auto elettriche, in crescita del 30% circa rispetto al 2020, mentre nello stesso periodo le altre auto hanno registrato un premio medio più basso”.

Spendevo 424 euro, ora ne spendo 246

“Il mio, poi vedremo non solo, vissuto personale racconta una verità opposta a quella dell’articolo. Dopo 15 anni e quasi 320 mila Km percorsi tutti in urbano collinare (quindi salite e discese repentine), la mia piccola Kia Picanto (befuel benzina/Gpl) si meritava il giusto riposo”.

“La scelta naturale è stata l’auto elettrica così, da utilitaria a utilitaria, ho optato per la Dacia Spring 65, cioè quella più performante fra i modelli Spring proprio per le strade collinari di cui ho scritto pocanzi. Mi ero già fatto fare un preventivo di massima dal mio assicuratore in fase decisoria, ma solo il giorno della presa in carico della nuova auto e la contestuale voltura avrei saputo la cifra esatta, passaggio avvenuto ieri 26 ottobre confermando il preventivo fatto tre mesi prima“.

“Il costo della RCA della vecchia Kia (una 1000 cc, 44 kw) era di 424 euro. La RCA della Spring cala del 65%, passando da 424 a 146 euro. Cifra tanto modesta, rispetto a quello che pagavo prima, che con 46euro in più ho aggiunto l‘assistenza stradale, che oltre ai servizi classici c’è ne uno in più: l’assistenza in caso rimanga a secco di carburante, pardon a secco di kWh“.

Costo modesto confermato dagli altri “spinghisti”

“Concludo che la cifra proposta dal mio assicuratore è nella media, essendomi confrontato con altri springhisti in giro per l’Italia. Questi sono i fatti inconfutabili ! Non resta che capire dove, e come, abbiano raccolto i dati per scrivere l’articolo in questione“.

