Costi auto elettrica: ci mancava l’assicurazione a complicare il quadro. E ora gli inevitabili aumenti 2023 sembrano aver colpito soprattutto le auto a batterie.

Costi auto elettrica: “Premio medio 469 euro”

Per anni le auto elettriche godevano di un costo dell’assicurazione RC obbligatoria decisamente più basso: “In genere i conducenti vanno più piano“, era la spiegazione che veniva data. Ora un’indagine condotta da un portale specializzato, Segugio.it, sostiene che le parti si sono invertire. Nel 2020, conferma lo studio, “le compagnie assicurative offrivano premi medi più bassi ai guidatori di auto elettriche. Considerati mediamente più attenti alla guida e socialmente responsabili. Nel 2023 la situazione si è ribaltata, con premi mediamente più alti per le elettriche, in relazione al maggior costo di riparazione delle stesse“. Nei primi 8 mesi del 2023 Segugio registra un premio medio di quasi 470€ per le auto elettriche, in crescita del 30% circa rispetto al 2020. Nello stesso periodo le altre auto hanno registrato un premio medio più basso, circa 430€, sostanzialmente stabile tra 2020 e 2023.

Bisognerebbe distinguere tra modello e modello

In realtà non è ben chiaro dove stia la maggior complessità nelle riparazioni delle auto elettriche. Anche perché ci sono differenze enormi nell’architettura dei diversi modelli (a listino ce ne sono già 110) e quindi fare di tutta l’erba un fascio rischia di essere fuorviante. Si sa che le Tesla sono costruite sostanzialmente attorno a un monoblocco e quindi la riparazione da un urto può essere in effetti problematica. Tanto che la marca di Elon Musk si avvale di centri specializzati per il ripristino, come il Bodyshop di Brescia, di cui ci occupammo già due anni fa. Ma sulle auto elettriche delle marche storiche non vediamo questa maggiore complessità, anzi…Comunque: ci riserviamo a nostra volta di approfondire il tema e, come sempre, l’esperienza reale dei lettori in questo sarà per noi preziosa.