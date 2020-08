Artelmarine: il pedalò elettrico ucraino da 2.000 euro

Il pedalò elettrico è made in Ucraina. Lo costruiscono a Mykolaïv, una cittadina di 500 mila abitanti a 65 chilometri dal Ma Nero. Qui ha sede Artelmarine specializzata in catamarani e natanti.

Sul fronte pedalò gli ucraini presentano una gamma che si divide in tre modelli: Wave, Fisher, Relax. Si sta lavorando per ampliarla con due nuovi modelli.

Un motore piccolo: 735 W per una velocità da 3/4 nodi

La propulsione è assicurata da un piccolo motore elettrico da 735 W che consente, secondo quanto dichiara l’azienda, una velocità di 3-4 nodi. Sufficiente per piccole escursioni a poca distanza dalla costa. Più che la velocità si punta sul comfort e il relax.

Sulle batterie l’azienda ci ha risposto: “Per le nostre barche usiamo solitamente batterie Li-on, ma nella versione base diamo al cliente il diritto di scegliere, magari vicino al luogo dove la mette in acqua per ottenere un servizio di manutenzione veloce e di qualità”. Insomma meglio affidarsi ai rivenditori vicino casa. Quelle offerte da Artelmarine: “costano 450-500 euro e la carica è sufficiente per navigare 5-6 ore senza soste”.

Il prezzo? Si parte da 1.900 euro fino ai 2.600 del pedalò dedicato ai pescatori

Si punta al comfort e al modello base si possono aggiungere diversi optional ad iniziare dalla tenda da sole, la radio e un localizzatore GPS. Lo scafo è in vetroresina.

Quanto costa il pedalò? Questo il prezzo base dei tre modelli: “RELAX ECOBOAT 1.900 euro; ECOBOAT WAVE 2.400; PESCA ECOBOAT 2.600”. C’è il modello dedicato ai pescatori e gli imprenditori puntano ad offrire il prodotto ad hotel e Marine. “Ora non abbiamo ancora un rivenditore in Italia, ma stiamo cercandolo attivamente. Oggi le nostre barche sono presenti in Ucraina, in Polonia e stiamo negoziando nei Paesi Bassi, Lituania, Lettonia e Bielorussia”.

Dopo il pedalò il sogno: un aliscafo elettrico da 15 metri

Artelmarine non si occupa solo di pedalò come si può vedere nel sito Internet. E gli imprenditori ucraini coltivano un sogno elettrico: “Stiamo lavorando ad un catamarano per trasporto passeggeri completamente elettrico. Sarà lungo 15 metri, avrà diversi layout e una capacità di trasporto da 20 a 40 persone. La propulsione sarà assicurata da due motori elettrici e pannelli solari installati sul tetto“.

