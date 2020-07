La Taiga punta sulla moto d’acqua Orca da 12.800 euro

La Taiga aveva promesso di scendere sotto i 20.000 dollari per arrivare ai 14.000 per Orca, la moto d’acqua del marchio canadese (leggi qui). La promessa sembra mantenuta. Oggi è possiible preordinare – con una cauzione da 100 dollari – il nuovo modello sport a 15.000, che equivalgono a 12.800 euro.

Il prezzo è sempre sostenuto, ma quasi in linea con i modelli a combustile fossile. Quest’ultimi partono da quasi 9.000 euro, ma con una vasta gamma che gravita sulla fascia dei 15.000. Insomma, si riduce il differenziale di prezzo. E per il mondo elettrico è una (buona) notizia.

La Taiga punta sui nuovi modelli più economici

L’azienda canadese (è di Montreal). ha annunciato nuovi modelli a catalogo. Sono Orca Sport (15.000), Orca Performance (17.500), Orca Performance Carbon (24.000). Ed infine c’è la Foundation Edition, di cui abbiamo scritto l’anno scorso, ora sold out.

Il motivo dei prezzi più contenuti? Secondo Jeff Butler di Plugboats perchè “si usa la stessa piattaforma” sia per moto d’acqua sia per la motoslitta (leggi qui). Stessi impianti e componenti per il prodotto marino e per quello da neve. E maggiori economie di scala.

La Taiga Orca Sport vola sull’acqua da 48 a 56 nodi

Si vola fino ad oltre 48 nodi con questa moto d’acqua con motore da 88 kW, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 20 kWh. L’autonomia è di 50 km / 30 miglia a 24 nodi. Questo è il modello più piccolo, ma in catalogo c’è pure quello da 132 kW con il pacco batteria più capace, da 25 kWh. Qui siamo a ben 56 nodi ed un’autonomia di 60 km / 37 miglia.

La ricarica fast: all’80% in 20 minuti

Se si vuole prendere Orca Sport per un servizio di noleggio, un elemento interessante è la velocità di ricarica. Con un caricabatterie rapido siamo all’80% in 20 minuti e in 2-3 ore con un caricabatterie da 6,6 kW . L’azienda sottolinea la dotazione tecnologica, con analisi in tempo reale dell’autonomia, monitor di velocità e mappatura GPS integrato nel cruscotto.

Prenotazione ora con 100 dollari, consegna nel 2021

Come spesso succede con le start-up, il piano di commercializzazione si basa sui preordini. Nel sito web della società i tempi di consegna sono previsti nel 2021, con un deposito rimborsabile di 100 dollari (oppure 2.000 per l’opzione in fibra di carbonio). La garanzia offerta vale cinque anni.

LEGGI QUI: Voilà Lupo, la moto d’acqua francese armata di foil