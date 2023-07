Apcoa: 100 ricariche E-Shore nei parking

Apcoa Parking si allea con E-Shore siglano per installare 100 ricariche nei parcheggi gestiti in Italia dal gruppo tedesco entro il 2024, iniziando da Torino.

Apcoa: previste sia AC che DC “in posizioni strategiche”

I parcheggi sono un luogo ideale per ricaricare: mentre l’auto è in sosta la batteria si riempie e oltretutto hai spazi preferenziali per la sosta. Apcoa Parking Italia ha scelto come partner E-Shore per l’implementazione dei punti di ricarica elettrica presso gli Urban Hubs in Italia. Nella convinzione che ’l’ecosistema di servizi integrati nei parcheggi del futuro semplifica e velocizza il transito (Apcoa FLOW). Ripensando la sosta da puramente operativa a funzionalmente strategica“. L’accordo prevede la realizzazione entro l’anno prossimo di una rete di punti di ricarica in AC (Quick Charge) e in DC (Fast Charge) nei parcheggi Apcoa in tutta Italia, interconnessi e in posizioni strategiche. Con l’obiettivo di soddisfare la richiesta di ricarica anche delle flotte.

Si moltiplicano gli accordi con i gestori dei parcheggi

Quanto i parcheggi siano un luogo strategico per la ricarica lo confermano i numerosi accordi conclusi dai principali operatori del settore. Da ultime segnaliamo le intese di ParkinGo con Silla e quella di Saba Italia con Enel X Way. “La nostra strategia mira ad ampliare la gamma dei servizi che, anche grazie al posizionamento ottimale delle nostre infrastrutture, non sono limitati alla gestione della sosta”, conferma Arturo Benigna AD di APCOA Parking Italia. “Ma propongono soluzioni che favoriscano la sostenibilità della mobilità urbana. Un capillare sistema di ricariche per veicoli elettrici, così come adeguate partnership, sono fondamentali per il raggiungimento di questi obbiettivi”. E-Shore ha sedi a Livorno e Milano ed è specializzata nella creazione di isole e sistemi su parcheggi ed aree di sosta. Con zero investimenti per gli operatori e gestione completa del servizio per l’utente finale.