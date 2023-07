A2a in Emilia Romagna, Enel nei parking

A2a in Emilia Romagna apre altri 128 punti di ricarica e arriva a un numero complessivo di 180. Enel X Way si accorda con Saba: 51 ricariche in 17 parking.

A2a in Emilia Romagna: salgono a 180 i punti di ricarica

A2A amplia la propria infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sul territorio nazionale, rafforzando la sua presenza in Emilia Romagna. Grazie ai nuovi accordi sottoscritti con i Comuni di Bentivoglio, Casalecchio di Reno, Ozzano dell’Emilia e Forlì, il Gruppo metterà a servizio dei cittadini ulteriori 128 punti di ricarica. Portando a 180 il numero complessivo delle prese disponibili nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Forlì-Cesena. “Lo scenario della mobilità elettrica sta evolvendo rapidamente per questo in A2A stiamo portando avanti una doppia strategia su tutto il territorio nazionale. Da una parte favorire il collegamento delle città attraverso un’infrastruttura di ricarica ad alta potenza. Dall’altra dotare i centri urbani di una rete diffusa e lenta, che garantisca tempi e modalità di sosta compatibili con le necessità dei cittadini legate alla quotidianità. L’ampliamento della presenza in Emilia Romagna è un ulteriore passo in questa direzione”, spiega Fabio Pressi, Presidente e ad di A2A E-Mobility.

Accordo con Saba per 51 ricariche in 17 parcheggi

Enel X Way e Saba Italia, uno dei più importanti operatori nella gestione di parcheggi pubblici, hanno avviato in Italia una collaborazione. Lo scopo è offrire a chi guida elettrico nuove opportunità di ricarica con 51 infrastrutture di ricarica disponibili in 17 parcheggi gestiti da SABA Italia in tutto il Paese. Le soluzioni installate dalla società di Enel dedicata alla mobilità elettrica sono le Waybox, stazioni di ricarica domestica, da 7,4 kW di potenza in corrente alternata. In ogni parcheggio SABA Italia interessato dalla collaborazione ne sono state installate tre, già attive e prenotabili dall'app Enel X Way per fare "il pieno" in breve sosta. Usufruendo di una tariffa a consumo. L'accordo è descritto anche nel video sopra.

